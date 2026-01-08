La Diputación de Álava abre el plazo de ayudas para la organización de acciones formativas sobre servicios sociales

Jornada sobre servicios sociales en el Palacio Europa - DFA

VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha abierto el plazo de inscripción para las ayudas a las asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que convoquen acciones formativas en el territorio histórico relacionadas con las actividades de los servicios sociales durante el año 2026.

Según ha informado el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), organismo autónomo adscrito al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava, dedicará 40.000 euros a esta convocatoria pública, destinada, en concreto, a la organización de cursos, jornadas, congresos y seminarios relacionados con los servicios sociales.

El objeto de esta convocatoria es dotar de recursos a las entidades que desarrollan su trabajo en el campo de los servicios sociales y que, mediante la organización en el territorio histórico de actividades formativas, buscan sensibilizar e informar a personas afectadas, familiares, profesionales y sociedad en general de la realidad que viven los colectivos que las forman.

Asimismo, las acciones pretenden también difundir las medidas sociales, laborales y de accesibilidad existentes que sirvan para mejorar su calidad de vida.

El próximo 9 de marzo finaliza el plazo para registrar las solicitudes, que deberán presentarse a través de la sede electrónica. Puede consultarse toda la información en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA).