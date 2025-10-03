La Diputación de Álava organiza una jornada sobre ética profesional en los servicios sociales

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral alavesa, en colaboración con el Comité de Ética en Intervención Social de Álava, celebrará el próximo jueves, 9 de octubre, una jornada sobre ética en los servicios sociales, que se centrará en la toma de decisiones en momentos vitales clave.

Este jornada, de la que se celebra la 14ª edición, pretende "difundir y extender los principios éticos entre los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales en Álava y en la población en general", según ha informado la Diputación en un comunicado.

La ponencia principal, bajo el título 'Cómo tomar decisiones en momentos vitales clave. Herramientas para la vida cotidiana tresnak', correrá a cargo de Cristina de la Cruz, profesora titular de Filosofía e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

Durante su disertación, De la Cruz propondrá "una reflexión abierta y accesible" sobre cómo afrontar "esas decisiones cuando la vida nos coloca ante cambios, pérdidas, oportunidades o dilemas profundos, desde una perspectiva humana, relacional y ética, reconociendo que no decidimos en el vacío, sino desde vínculos que nos constituyen y sostienen".

La jornada, que se completará con una mesa redonda con testimonios de personas que han tomado decisiones en momentos importantes -dos son personas mayores que viven en residencia, una profesional y una familiar cuidadora-, se celebrará el 9 de octubre a partir de las 16.15 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria-Gasteiz. La entrada es libre hasta completar aforo.