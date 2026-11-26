Presentación de los actos con motivo del 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad' - DFA

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) y de Indesa, ha organizado diversas iniciativas para conmemorar el próximo 3 de diciembre, 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad', con el objetivo de "visibilizar la contribución de las personas con discapacidad a la sociedad alavesa, promover su participación y favorecer una mirada más inclusiva y libre de prejuicios".

Las actividades impulsadas por ambas entidades reflejan el compromiso compartido de acompañar a las personas con discapacidad en su proyecto de vida, favoreciendo su autonomía, su inclusión social y su acceso al empleo. Mientras el IFBS desarrolla la atención social, asistencial y prelaboral, Indesa trabaja en el ámbito de la inclusión laboral, ofreciendo oportunidades de empleo adaptadas a las capacidades de cada persona.

Para presentar estas acciones, los usuarios de centros ocupacionales del IFBS Eneko Etxeberri y Mikel Sañudo y las trabajadoras de Indesa Martika Verástegui y Lilia Escalante, han acompañado a los directores gerentes de dichas entidades, Ernesto Sainz Lanchares y Ander Eguidazu, respectivamente, en el acto celebrado esta mañana en la Diputación Foral de Álava.

Los centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual del IFBS recuperarán el espíritu del tradicional encuentro intercentros, que no pudo celebrarse el pasado mes de junio debido al episodio de calor extremo.

Así, coincidiendo con el 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad', la jornada festiva tendrá lugar el 3 de diciembre y reunirá a alrededor de 700 personas entre usuarias y profesionales de distintos recursos de atención diurna del territorio. A la celebración están invitados los diez centros ocupacionales de Álava, así como otros servicios de la red foral, entre ellos, Etxebidea, el Centro de Autonomía Personal, Ehari, Zabalgana, Landaberde y Lakondoa.

La jornada servirá, además, para presentar el lema elegido por las propias personas usuarias de los centros ocupacionales a través de un concurso en el que han participado todos los recursos. La propuesta ganadora ha sido 'Capaces de corazón', presentada por el centro ocupacional Helios y seleccionada mediante votación popular entre las personas participantes.

Como parte de esta iniciativa, la comisión intercentros ha diseñado una chapa conmemorativa que incorpora el lema ganador junto al símbolo del 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad', representado mediante un corazón. Las chapas están siendo elaboradas en los propios centros ocupacionales y se distribuirán durante la celebración.

El acto central será un concierto exclusivo en el Iradier Arena a cargo del grupo Joselu Anayak, una formación especialmente apreciada por las personas usuarias de los centros de atención diurna. La jornada incluirá también la lectura de un manifiesto, el reconocimiento a la persona participante más veterana de la fiesta y la entrega del premio al centro ganador del concurso de lemas.

'CAMBIA EL FOCO'

Por su parte, Indesa, la empresa para la inclusión laboral de las personas con discapacidad de Álava promovida por la Diputación Foral, ha presentado la campaña 'Cambia el foco'.

Se trata de una iniciativa que invita a la ciudadanía a mirar más allá de la discapacidad y reconocer todas las dimensiones que forman parte de cada persona. Bajo el lema 'Lo primero que vemos rara vez es lo más importante', busca cuestionar estereotipos y poner el foco en los intereses, capacidades y proyectos de vida de las personas con discapacidad.

Seis personas que trabajan en distintas áreas de Indesa protagonizan la campaña: Carlos, procedente del área industrial; Ana, de Lavandería; Javi, de Jardinería; Martika, que trabaja en Servicios; Marcos, en Cocina; y Lilia, en el área de Limpieza.

A través de sus historias, comparten algunas de sus aficiones e intereses personales para mostrar facetas de su vida que habitualmente pasan desapercibidas tras una primera mirada: a Carlos le gusta montar en bici e ir al cine; Ana disfruta ayudando a otras personas y haciendo voluntariado; a Javi le divierte leer y visitar mercados medievales; Martika es aficionada a la moda, el baile y la música; Marcos, del rap y el fútbol y también cocina; y a Lilia le gusta bailar, nadar y escuchar música.

Las acciones de sensibilización se difundirán en distintos espacios y canales. Se completará, además, con una actividad abierta a toda la ciudadanía los días 3 y 4 de diciembre en el centro comercial El Boulevard.

Las personas visitantes podrán recorrer una exposición compuesta por seis paneles, conocer las historias de sus protagonistas, participar en una actividad organizada con Zuzenak y otras asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad, y hacerse una fotografía en el espacio habilitado para la campaña.