La Diputación de Álava reivindica el papel de las mujeres agricultoras en la jornada 'Mujeres: raíz y tierra'

Cartel de la jornada - DFA

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava celebrará, el jueves en el Museo BIBAT de Vitoria-Gasteiz, la jornada 'Mujeres: raíz y tierra', un encuentro dirigido a reconocer, visibilizar y poner en valor la aportación de las mujeres al sector agrario alavés, tanto desde la perspectiva histórica como desde los retos actuales y futuros del territorio.

La cita se enmarca en el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, declarado por Naciones Unidas para destacar el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, en la seguridad alimentaria, en la economía rural y en la sostenibilidad de las comunidades.

Este marco internacional subraya también la necesidad de avanzar en igualdad de oportunidades, reconocimiento profesional, acceso a recursos y participación de las mujeres en la toma de decisiones vinculadas al sector primario.

La jornada comenzará a las 11.30 horas con unas palabras de apertura de la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, quien destacará el compromiso de la Diputación Foral de Álava con "un modelo agrario vivo, sostenible y arraigado al territorio, en el que las mujeres agricultoras ocupan un lugar central".

A continuación, tendrá lugar una conferencia a cargo de Teresa Acha-Orbea, consejera delegada de SPC, compañía tecnológica alavesa especializada en comunicaciones y electrónica de consumo, cuya trayectoria está vinculada a la innovación, la gestión empresarial y el liderazgo femenino.

Tras su intervención, se celebrará el coloquio 'Pasado, presente y futuro de la mujer agricultora en Álava', con la participación de Ángela Bello, Maider Unda, Nieves Quintana e Isabel Berganza, que compartirán experiencias, miradas y reflexiones sobre la evolución del papel de las mujeres en el campo alavés, los avances conseguidos y los desafíos pendientes.

El encuentro finalizará con un espacio informal de encuentro e intercambio entre las personas asistentes, concebido para favorecer el diálogo, la creación de redes y el contacto entre profesionales, representantes institucionales y agentes vinculados al sector agrario.

Con esta iniciativa, la Diputación Foral de Álava quiere contribuir a que el Año Internacional de la Mujer Agricultora tenga también una lectura propia desde el territorio: "la de las mujeres que han sostenido, transformado y siguen impulsando el medio rural alavés, muchas veces desde trabajos poco visibles, pero imprescindibles para el presente y el futuro del sector".