Diputación aprueba el nuevo contrato de conservación de carreteras de Gipuzkoa por 47,9 millones

SAN SEBASTIÁN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el nuevo servicio de conservación y explotación de las carreteras comarcales, la red local de competencia foral y los bidegorris de Gipuzkoa, con el objetivo de garantizar durante los próximos años "el mantenimiento continuo, la seguridad y el funcionamiento de estas infraestructuras esenciales para la movilidad del territorio".

La portavoz foral, Irune Berasaluze, en rueda de prensa, ha explicado que el contrato en vigor finaliza en el primer semestre de 2026 y para asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones, la Diputación pone en marcha un nuevo contrato estructural, concebido para su despliegue en 2026, 2027 y 2028, lo que permitirá "atender de manera permanente tanto el mantenimiento ordinario como la respuesta ante incidencias y situaciones extraordinarias".

El nuevo contrato contará con un plazo inicial de ejecución de 24 meses, prorrogable por otros 24 adicionales. El presupuesto base de licitación asciende a 26,38 millones de euros, IVA incluido, y el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta las posibles prórrogas, alcanza los 47,96 millones de euros.

Berasaluze ha detallado que el expediente se tramitará de forma anticipada para agilizar los plazos administrativos y asegurar que el servicio esté adjudicado cuando concluyan los contratos actuales.

El contrato permitirá cubrir de manera integral las labores de vigilancia y seguimiento del estado de las carreteras comarcales, de la red local foral y de las vías ciclistas, incluyendo la recogida sistemática de datos, el control del inventario y la planificación de actuaciones en función del estado de la infraestructura. Asimismo, "contempla una vigilancia reforzada en episodios de meteorología adversa para la seguridad de la circulación", ha añadido la portavoz.

Entre las actuaciones incluidas se encuentran también el mantenimiento y reparación de los elementos de seguridad, la conservación de obras y sistemas de drenaje, la reparación de firmes, la limpieza general de plataformas, señalización y drenajes, así como las labores de desbroce, limpieza de vegetación y talas necesarias para garantizar la visibilidad, la seguridad vial y el buen estado de las carreteras y bidegorris.

Finalmente, ha subrayado que "este es un contrato pensado para el despliegue continuado, durante varios años, del mantenimiento de nuestras carreteras comarcales, de la red local foral y de los bidegorris, con el objetivo de preservar su seguridad y su buen estado todos los días del año".

En este sentido, ha destacado que "no se trata solo de actuar cuando surge un problema, sino de anticiparse, vigilar de forma permanente y estar preparados para responder con rapidez, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas".