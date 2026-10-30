Diputación de Bizkaia contará en 2027 con un presupuesto de 1.806,7 millones para sus departamentos, un 5,15% más

Eixabete Etxanobe e Itxaso Berrojalbiz - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado un proyecto de presupuestos para 2027 de 12.110,1 millones de euros, un 6,98% más que este año y, de ellos , 1.806,7 estarán destinados al disponible departamental, un 5,15% más.

La diputada general, Elixabete Etxanobe, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, han presentado este viernes el proyecto presupuestario elaborado para el próximo año, en "un contexto global de incertidumbre" que Bizkaia afronta "con los deberes hechos".

Según ha destacado Etxanobe, las cuentas "ponen la mirada en reforzar el Estado de bienestar " y destinan un total de 906,4 millones a gasto social. A partir de ahora, el proyecto de presupuestos comenzará su tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia, donde se espera que quede aprobado de manera definitiva a finales de diciembre.

La diputada general ha subrayado la voluntad del Gobierno de alcanzar acuerdos y ampliar la mayoría con la que cuentan en las Juntas PNV y PSE-EE. En este sentido, ha apelado a abordar las cuentas con el "rigor" e "importancia" que requieren pese al contexto preelectoral en el que se llevará a cabo la negociación.

(Habrá ampliación)