Diputación de Bizkaia prevé que las ayudas por la sequía se concedan este año y sean "lo más ágiles posibles"

Archivo - Cabras en un campo del Duranguesado (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia prevé articular ayudas directas al primer sector para "amortiguar" el impacto de la sequía que se "concedan a lo largo de este año y sean lo más ágiles posibles", según ha indicado la responsable de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, que ha admitido la "dificultad" de consensuar estas ayudas entre los territorios dadas las diferencias que presentan sus sectores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la diputada vizcaína ha señalado que hay un "contacto directo y continuo" para abordar la situación del agroganadero debido a la sequía. Según ha indicado, se han mantenido "varias reuniones ya en semanas anteriores" y están previstos nuevos encuentros en las próximas semanas para "ir articulando una ayuda que amortigüe el daño" que el sector ha sufrido por la sequía.

Atutxa, que ha recordado que el impacto ha sido "distinto" en los diferentes subsectores, ha señalado que "la pretensión de la Diputación es que las ayudas sean directas, se concedan a lo largo de este año y que sean lo más ágiles posible".

Así, ha explicado que se explorará como "posible solución" articularlas "a través de una resolución de oficio", tal como se hizo con las ayudas por la guerra en Ucrania, de manera que no sea necesario que "el baserritarra tenga que hacer una solicitud".

Aunque se está intentando "llegar a un consenso" entre los tres territorios, la diputada vizcaína ha admitido la "dificultad" dadas sus diferencias ya que "Álava tiene cultivos que Bizkaia no tiene, Gipuzkoa tiene un sector de ovino mucho más amplio que lo que tiene Bizkaia...". "Está siendo complejo, estamos trabajando en esa línea y veremos a dónde podemos llegar", ha explicado.

MEDIDAS ESTRUCTURALES

Por otro lado, ha señalado que se están analizando medidas estructurales ante el cambio climático, como "establecer alguna serie de módulos en el Decreto de inversiones de cara al año que viene para hacer inversiones en los pastos, hacer junto con las asociaciones algunos abrevaderos y elementos necesarios para los pastos de montaña, o posibles investigaciones de pastos más resilientes que retengan mejor el agua".

Medidas, ha añadido, que recogen lo que el propio sector ha solicitado a través de las reuniones que se han mantenido y que se están analizando "en el ámbito técnico".