Diputación de Bizkaia subasta 35 cabezas de ganado pirenaico y pottoka en la Granja Foral de Gorliz

Subasta de 35 cabezas de ganado pirenaico y pottoka en la Granja Foral de Gorliz, en Bizkaia. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha adjudicado 35 cabezas de ganado pirenaico y pottoka en la subasta pública de ganado procedente de los programas de selección y mejora genética que se ha celebrado este sábado en las instalaciones de la Granja Foral de Gorliz.

En total, se han subastado cuatro vacas pirenaicas sin cría, diecisiete vacas pirenaicas con cría, doce yeguas pottoka y cuatro potras pottoka, en el marco del trabajo que realiza la institución foral para impulsar la conservación, mejora y difusión de las razas autóctonas, según ha explicado.

La jornada ha reunido a profesionales del sector ganadero y personas criadoras interesadas en incorporar ejemplares seleccionados a sus explotaciones, "contribuyendo así al mantenimiento y fortalecimiento de estas razas" en el territorio.

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla desde hace años programas de mejora genética orientados a garantizar la calidad genética, la adaptación y la viabilidad de las razas pirenaica y pottoka, consideradas "de gran valor para el patrimonio ganadero y natural de Euskadi".

La diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha destacado que "esta subasta refleja el compromiso de Bizkaia con la conservación y mejora de razas autóctonas y con el futuro del sector ganadero".

Además, ha remarcado que llega "en un momento especial", ya que la Granja Foral de Gorliz está a punto de cumplir "50 años de trabajo y dedicación a la raza pirenaica y a la pottoka".

En palabras de la diputada, "detrás de cada uno de estos animales hay décadas de esfuerzo, mejora genética y apuesta por mantener vivo un patrimonio que forma parte de nuestra identidad y de nuestro medio rural".

Desde la Diputación han recordado que la Granja Foral de Gorliz es el centro de referencia de las razas pirenaica y pottoka en Bizkaia. En estas instalaciones "se trabaja de forma continua en la mejora genética de ambas razas autóctonas para garantizar su conservación y su futuro".

En el caso de la raza pirenaica, el trabajo se centra especialmente en mejorar aspectos relacionados con la reproducción, la capacidad maternal y la adaptación de los animales a las explotaciones ganaderas. Todo ello, han precisado, "complementa los avances logrados en los últimos años en la mejora de la producción cárnica gracias al trabajo conjunto con las asociaciones ganaderas".

Por lo que respecto al pottoka, la Diputación ha explicado que, aunque la situación de la raza ha mejorado en los últimos años, sigue siendo una raza en peligro de extinción. Por ello, en la Granja Foral de Gorliz se desarrollan distintas acciones para favorecer su recuperación de forma controlada, impulsando su cría y fomentando una mayor diversidad genética para reducir la consanguinidad.

El objetivo es asegurar el futuro de estas razas autóctonas y reforzar su valor dentro del sector ganadero y del entorno rural de Bizkaia.