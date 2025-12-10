La Diputación Foral de Álava activa su 'Plan Estratégico de Euskera' con encuentros en todas las comarcas

El diputado foral de Euskera, Iñaki Gurtubai - DFA

VITORIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha iniciado el ciclo de jornadas comarcales para dar a conocer el 'Plan Estratégico de Euskera' en las localidades de Laudio y Añana, dentro de una citas que se extenderán hasta enero por diferentes comarcas alavesas, con el objetivo de dar a conocer "una hoja de ruta que marcará las prioridades para impulsar el uso y la presencia del euskera en Álava durante los próximos años".

Según ha señalado la institución foral, las jornadas están abiertas a la ciudadanía y tienen como objetivo compartir los objetivos del plan, escuchar propuestas y reforzar la colaboración entre instituciones y agentes locales.

Cada sesión contará con representantes de las cuadrillas y responsables municipales, y finalizará con un espacio informal para el intercambio.

"Ir a cada comarca, mirar a la gente a los ojos y escuchar lo que nos quieren decir es la mejor manera de gobernar", ha afirmado el diputado foral de Euskera, Iñaki Gurtubai, quien ha subrayado que el plan "es una apuesta para que el euskera esté presente en la vida diaria, en la administración y en la calle, porque es parte de nuestra identidad y cohesión territorial".

Las próximas citas serán el 10 de diciembre, a las 18.30 horas, en la sala Bazterra de Oion, el 15 de diciembre, a las 18.00 horas, en la sede de la Cuadrilla de Agurain, el 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en la sala Manu Yanke de Urkabustaiz, el 18 de diciembre, a las 18.30 horas, en el teatro de la Casa de Cultura de Amurrio y ya en enero, en Vitoria-Gasteiz.