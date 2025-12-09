La Diputación Foral de Álava aprueba el rescate anticipado de la residencia Lakua

Archivo - Casa Palacio Foral de la Diputación Foral de Álava - DFA - Archivo

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado el rescate anticipado de la residencia foral Lakua, destinado a la atención de personas mayores con dependencia y ubicada en el barrio del mismo nombre en Vitoria-Gasteiz, ya que pasados 15 años de la puesta en marcha del centro residencial, la Diputación Foral considera oportuna la resolución anticipada del derecho de superficie otorgado a la empresa que construyó el inmueble, y permitirá, además, amortizar deuda foral.

El acuerdo adoptado este martes a propuesta conjunta de los Departamentos de Políticas Sociales y Hacienda, Finanzas y Presupuestos se enmarca en la facultad prevista en los pliegos del contrato para la construcción y la conservación del centro que permitía la resolución anticipada del derecho de superficie y del contrato de arrendamiento inmobiliario.

Tras la comunicación oficial realizada en diciembre del año pasado a la entidad adjudicataria, Orza Gestión y Tenencia de Patrimonios A.I.E., la Diputación Foral ejecutará la reversión el próximo 31 de diciembre, con el abono a dicha firma del importe de 5,2 millones de euros fijado en la oferta adjudicataria.

Una vez extinguido el derecho de superficie, la Diputación Foral adquirirá la propiedad del inmueble, que se adscribirá al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), organismo que gestiona su actividad desde su inicio, en enero de 2011.

A partir del 1 de enero de 2026, el IFBS asumirá también el mantenimiento del edificio y sus instalaciones, hasta ahora responsabilidad del arrendador.