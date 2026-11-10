La Diputación Foral de Álava destina 100.000 euros a mejorar la gestión de las colonias felinas del territorio

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VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado una nueva línea de ayudas, dotada con 100.000 euros, para mejorar la gestión de las colonias felinas en el Territorio Histórico de Álava, con el objetivo de facilitar el desarrollo de "programas de control de las poblaciones de gatos comunitarios, mejorar su bienestar y favorecer la convivencia en los municipios alaveses".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que la convocatoria está dirigida a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro.

Se trata de un nuevo instrumento de financiación con el que la Diputación Foral quiere apoyar a los ayuntamientos y concejos en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de protección animal, así como reforzar la colaboración con las asociaciones y las personas voluntarias que trabajan en la gestión de estas colonias.

Las ayudas permitirán financiar actuaciones basadas en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que consiste en la captura controlada de los gatos, su esterilización y posterior regreso a su colonia de origen, ya que este procedimiento permite "controlar de forma progresiva las poblaciones felinas y evitar su proliferación".

La convocatoria contempla dos líneas de financiación, dotadas con 50.000 euros cada una. La primera está destinada a las entidades locales del territorio con menos de 50.000 habitantes, incluidos ayuntamientos y entidades locales menores.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran las esterilizaciones, la identificación mediante microchip, la desparasitación, los tratamientos veterinarios y la alimentación controlada de las colonias registradas. También podrán financiarse la instalación de comederos y bebederos, la mejora de los espacios de alimentación y las actuaciones destinadas a reducir el impacto de las colonias sobre otras especies animales.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

La segunda línea está dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con implantación en Álava y experiencia en la gestión de colonias felinas. Las subvenciones permitirán financiar tareas de coordinación y asesoramiento técnico, formación de personas voluntarias, materiales para las capturas, campañas de sensibilización y otras actuaciones de apoyo a los municipios.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo presupuestario del equipo de gobierno de EAJ/PNV y PSE con el grupo juntero de Elkarrekin Araba-Podemos.