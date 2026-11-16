La Diputación Foral de Álava impulsa tres nuevos retos tecnológicos para mejorar sus servicios públicos

La tercera edición de GovTech Araba busca soluciones innovadoras para la coordinación frente a incendios el transporte del deporte escolar, y el acompañamiento a las familias de personas que ingresan en residencias - DFA

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha la tercera edición del programa GovTech Araba, una iniciativa que busca conectar las necesidades de la administración pública con las soluciones innovadoras que desarrollan las empresas tecnológicas del territorio.

En esta ocasión, la institución foral plantea tres nuevos retos relacionados con la gestión de incendios forestales, la organización del transporte del deporte escolar, y la atención a las familias durante el ingreso de sus familiares en centros residenciales, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

El programa, impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, ofrece la posibilidad de desarrollar y probar sus soluciones en un entorno real, trabajando directamente con los equipos de la Diputación Foral de Álava.

La iniciativa persigue un doble objetivo: aprovechar el potencial innovador de las empresas del territorio para dar respuesta a necesidades concretas de los servicios públicos, y facilitar que estas empresas puedan acceder a nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración con la administración.

En esta tercera edición, los retos han sido identificados por las propias direcciones forales de Agricultura, Deporte y Políticas Sociales, a partir de las necesidades detectadas en su actividad cotidiana.

Tres retos vinculados

El primero de los desafíos se centra en mejorar la coordinación y la respuesta ante los incendios forestales. La Diputación busca una solución tecnológica que permita compartir información entre los distintos equipos de intervención, conocer su ubicación en tiempo real y facilitar la planificación y la toma de decisiones desde el propio terreno, incluso en zonas con escasa o nula cobertura.

La importancia de este reto se refleja en la actividad registrada durante el verano de 2026, cuando cerca de 300 hectáreas forestales resultaron afectadas por incendios en Álava. En este tipo de emergencias pueden llegar a intervenir entre 70 y 80 personas, pertenecientes a diferentes servicios y equipos operativos.

El segundo reto está relacionado con la organización del transporte para las competiciones de deporte escolar. Actualmente, la Diputación recibe alrededor de 65 solicitudes semanales de autobuses, cuya planificación se realiza de forma manual en un plazo muy reducido, entre el miércoles y el viernes, para garantizar los desplazamientos del sábado.

El objetivo es automatizar este proceso, optimizar las rutas y aprovechar mejor los recursos disponibles, en un servicio vinculado a la participación de unas 20.000 niñas y niños en el deporte escolar alavés.

El Departamento de Políticas Sociales también se plantea un desafío centrado en mejorar el acompañamiento a las familias durante el proceso de ingreso de una persona en una residencia foral. Con ese fin, pretende implantar buscan herramientas digitales que faciliten información clara, accesible y cercana sobre los servicios, las instalaciones, las actividades y los recursos disponibles, con el propósito de resolver dudas y reducir la incertidumbre que puede generar esta nueva etapa.

TRAYECTORIA

GovTech Araba inició su recorrido en 2024 con cinco retos relacionados con la viticultura, el comercio minorista, el emprendimiento, la atención residencial y la ciberseguridad. Un año después, la segunda edición incorporó otros cuatro desafíos vinculados a la producción audiovisual, el patrimonio cultural, la gestión de emergencias y el acceso a las ayudas agrarias.

Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido desarrollar nueve proyectos piloto en colaboración con empresas tecnológicas y diferentes servicios de la Diputación. De ellos, cuatro han avanzado hacia su escalado, lo que permite dar continuidad a las soluciones probadas y ampliar sus posibilidades de aplicación en la gestión pública.

Las empresas tecnológicas alavesas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 7 de diciembre a través de la web govtech.araba.eus, donde también se recoge la información detallada de cada uno de los retos.

Durante el mes de enero se seleccionarán tres empresas finalistas por cada desafío, que presentarán sus soluciones ante los equipos técnicos de la Diputación. La empresa ganadora de cada reto podrá desarrollar un proyecto piloto mediante un contrato menor.

Los proyectos seleccionados se desarrollarán durante cinco meses, entre febrero y junio de 2027, en colaboración directa con los equipos de la Diputación Foral de Álava y el Centro de Cálculo de Álava (CCASA). Una vez concluidos, se evaluarán los resultados y se estudiará la viabilidad de ampliar su aplicación mediante los procedimientos de contratación pública correspondientes.

Asimismo, las empresas finalistas tendrán acceso a las actividades del HUB Araba, que incluyen formación especializada, sesiones de presentación de proyectos y mentorías orientadas a facilitar su relación comercial con las administraciones públicas