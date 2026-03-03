La Diputación Foral de Álava lanza la convocatoria de ayudas para promover la sostenibilidad energética en municipios

Archivo - Placas solares instaladas en el polideportivo de Samaniego - AYTO. SAMANIEGO - Archivo

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Álava ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para el impulso y desarrollo de actuaciones de sostenibilidad energética destinada a las entidades locales del Territorio que, con un presupuesto de 350.000 euros, pretende cofinanciar parte de las inversiones que realicen los municipios y concejos para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, edificios y equipamientos públicos.

Asimismo,, subvenciona también el impulso de la generación de energía renovable destinada a cubrir sus propias necesidades. En este marco, se podrán subvencionar actuaciones como la elaboración de inventarios energéticos de edificios y equipamientos públicos, parque móvil e instalaciones de alumbrado público, control de consumos, auditorías energéticas, certificados de eficiencia energética, planes de actuación energética, planes de movilidad urbana u otros planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

También subvenciona los equipos de monitorización, programación horaria control remoto y otros medios similares destinados a adecuar la energía consumida por las entidades públicas a su demanda real, el equipamiento de alumbrado público solar y la sustitución de lámparas parra aumento de la eficiencia energética en alumbrado público y en edificios de las entidades locales.

Por otrolado, contempla las instalaciones y equipamientos de aprovechamiento de recursos renovables, tanto las instalaciones de generación como sus instalaciones de almacenamiento asociadas, todas ellas con destino a satisfacer la demanda energética pública.

Además, ofrece ayudas para realizar estudios de viabilidad y redacción de proyectos técnicos de instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar térmica, fotovoltaica, minihidráulica, aerotermia u otras que pudieran desarrollarse en el futuro.

Por otro lado, fomenta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, incluidas bicicletas que estarán destinados al uso público o al servicio de la flota propia de la entidad beneficiaria. -Adquisición de vehículos eléctricos, incluidas bicicletas eléctricas, para flotas de uso y titularidad de las entidades públicas.

El importe máximo subvencionable se aumenta hasta el 85% en todos los tipos, a excepción del tipo 8 (adquisición de vehículos eléctricos) que se mantiene en el 30%.

CAMBIO CLIMÁTICO

Este programa de apoyo a la sostenibilidad está enmarcado dentro de las intervenciones que propone la Estrategia de Acción Climática del Territorio Histórico de Álava 'Klima Araba 2050'. La estrategia foral busca impulsar la puesta en marcha de medidas y acciones para "mitigar y adaptarse al cambio climático y propiciar el avance hacia un modelo bajo en carbono".

En este contexto, la primera de sus metas aborda la 'Descarbonización del modelo económico y energético de Araba', con una línea de trabajo encaminada a esta finalidad y dirigida a las entidades locales del Territorio