La Diputación Foral de Álava licita la segunda fase de ampliación del enlace de Armiñón por 23,2 millones de euros

Enlace de Armiñón - DFA

VITORIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado este jueves la licitación de las obras de la segunda fase de ampliación del enlace de Armiñón con un presupuesto base de 23.291.244 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 30 meses.

En una nota, la institución foral ha recordado que ya licitó este proyecto el pasado mes de abril, pero entonces quedó desierto debido a que "el concurso coincidió con un crecimiento muy importante de los costes de los materiales por la guerra de Irán".

La segunda fase de la ampliación del enlace de Armiñón aumentará de dos a tres carriles la confluencia de la autopista AP-1 y la autovía A-1, sentido Vitoria-Gasteiz, y mejorará su trazado para incrementar la capacidad de tráfico y reforzar la seguridad de un punto por el que circulan diariamente decenas de miles de vehículos. Según el calendario previsto, las obras comenzarán antes de fin de año y la nueva confluencia entraría en servicio en 2029.

El proyecto contempla ampliar de dos a tres carriles el tronco de la AP-1 en sentido Vitoria-Gasteiz/Irún en un tramo de 1.500 metros, lo que requerirá la modificación de los dos puentes existentes sobre la glorieta este del enlace de Armiñón.

Asimismo, se adecuará el trazado del tramo final de la AP-1 a la normativa vigente para una velocidad de proyecto de 120 km/h, eliminando la curva y contracurva existentes en la zona de la antigua playa de peaje. Además, con estas obras, se va a mejorar la confluencia de la AP-1 con la A-1, con la reducción progresiva de cinco a tres carriles a lo largo de 1.500 metros.

EVITAR RETENCIONES

La ejecución de estas obras culminará el proyecto de ampliación del nudo de Armiñón, cuya primera fase fue ejecutada durante 2024 y 2025 e inaugurada en junio de 2025, tras una inversión de 5 millones de euros. Esta primera fase consistió en ampliar de uno a dos carriles la conexión entre la autovía A-1 y la autopista AP-1 sentido Burgos/Madrid para solucionar las retenciones que se generaban en ese punto en picos de circulación como Semana Santa y vacaciones de verano.

El coste total de la segunda fase de ampliación del enlace de Armiñón será financiado íntegramente por el Gobierno de España, al igual que sucedió con la primera fase de acuerdo al convenio que el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible firmaron en 2022 con el fin de impulsar las obras de ampliación del enlace de Armiñón.