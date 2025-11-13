La Diputación Foral de Álava lidera un proyecto europeo para incorporar la IA en la formación para el empleo

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha acogido este jueves la reunión de lanzamiento del nuevo proyecto europeo 'INclusive TrAIners' que tiene como objetivo la incorporación del uso de la inteligencia artificial (IA) con criterios éticos e inclusivos a la metodología y los materiales de la formación para el empleo.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha presidido la reunión inaugural del proyecto celebrada en la sede del Palacio Foral con la asistencia de representantes del resto de socios que integran el consorcio encargado de su desarrollo.

El Departamento de Empleo, Comercio y Turismo lidera este proyecto que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, con el objetivo de capacitar a los profesionales de la Formación Profesional Continua en el uso ético de la inteligencia artificial. El objetivo es asegurar que el uso de la IA en la formación sea "justo, transparente e inclusivo, evitando la reproducción de sesgos que puedan aumentar las desigualdades en el mercado laboral".

Este proyecto, financiado por Programa Erasmus+ de la UE, va a desarrollar una batería de herramientas de trabajo que incluye una plataforma de recursos formativos abiertos, un laboratorio virtual y un banco de recursos de inteligencia artificial dirigido a los profesionales de la formación. Todo ello para ayudar a los formadores a interactuar con los sistemas de IA de manera positiva, crítica y ética, y desarrollar materiales educativos impulsados por IA que promuevan la equidad.

El fomento de la reflexión de los profesionales de la formación sobre sus propias competencias en materia de IA y la generación de una comunidad de formadores sobre buenas prácticas de la IA son otros de sus objetivos.

INTEGRAR LA IA

El proyecto espera lograr así un "impacto transformador" en el ecosistema de Formación Profesional facilitando a los formadores herramientas para adquirir habilidades prácticas, para integrar las herramientas de IA en su trabajo de manera ética de cara a ofrecer una orientación más personalizada y eficiente a quienes buscan empleo. 'INclusive TrAIners' reafirma su adhesión a los valores de la Unión Europea.

Las personas interesadas pueden seguir la evolución de los trabajos de desarrollo del proyecto y sus resultados en el perfil de 'INclusive TrAIners' en Facebook e Instagram.