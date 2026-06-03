La Diputación Foral de Álava refuerza el control tributario con TicketBAI y aflora 77 millones en inspección en 2025

Itziar Gonzalo en el pleno de las JJGG de Álava - DFA

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha intensificado su estrategia contra el fraude fiscal y ha aflorado desde el servicio de inspección 77 millones de euros en 2025, gracias a "una combinación de control tributario y herramientas tecnológicas avanzadas como TicketBAI".

La diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha desgranado estos datos este miércoles en el pleno del control de las Juntas Generales de Álava, a preguntas de su propio grupo juntero (EAJ-PNV).

La diputada foral ha subrayado que las cifras sobre el control de actividades económicas demuestran que "la acción inspectora y las herramientas de trazabilidad trabajan de forma complementaria para fortalecer la recaudación y la equidad fiscal".

Durante su intervención, Gonzalo ha puesto en valor la "labor intensa y diversificada" desarrollada por la Hacienda Foral, que ha llevado a cabo actuaciones de comprobación, investigación y control. Entre ellas, ha destacado las 1.801 actuaciones sobre actividades económicas, con un resultado de más de 17,7 millones de euros, orientadas a detectar rendimientos anómalos o gastos ficticios

Asimismo, ha señalado el impacto de otros ámbitos de control, como las devoluciones, con más de 4,1 millones aflorados; el volumen de operaciones por territorio, con más de 21,5 millones; y las actuaciones en materia de retenciones, que han superado los 11,6 millones de euros.

Otras líneas de actuación que se han investigado son las relativas a ganancias patrimoniales y criptomonedas con un resultado de 2,6 millones. En comprobaciones en sectores de elevado riesgo fiscal, se han cerrado casos por valor de 2,1 millones y en actuaciones por incoherencias fiscales la cifra asciende a 3,2 millones.

"La lucha contra el fraude fiscal no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de justicia, de equidad y de confianza en las instituciones", ha afirmado Gonzalo, quien ha insistido en que estas políticas "son clave para sostener unos servicios públicos sólidos".

TICKETBAI

La diputada foral ha puesto el acento en el papel central de TicketBAI como herramienta estratégica en la modernización del sistema tributario. "No estamos ante un mero desarrollo técnico, sino ante un instrumento que permite controlar en origen la facturación, reforzar la trazabilidad de los ingresos y dificultar de manera efectiva las conductas opacas", ha valorado.

En este sentido, ha subrayado que "este sistema permite cruzar en tiempo real la información fiscal, detectar incoherencias y reducir significativamente el margen para ocultar ingresos", para resaltar que "su aportación a la lucha contra el fraude es clara".

Además, ha resaltado que TicketBAI facilita el cumplimiento voluntario y mejora la relación con contribuyentes, especialmente autónomos y pequeñas empresas. En este contexto, ha destacado herramientas como 'FakturAraba', la aplicación gratuita que permite emitir facturas adaptadas al sistema sin necesidad de instalar 'software' específico y que recientemente ha incorporado la posibilidad de emitir facturas en inglés.

Por otro lado, se ha referido a las acciones de formación y apoyo realizadas el pasado año, con ocho jornadas informativas y más de 400 asistentes, además de actividades específicas en las distintas Cuadrillas para acercar la herramienta a empresas y los profesionales del Territorio.

Por último, la responsable foral ha defendido la importancia de combinar "exigencia y servicio" en la política fiscal. "Tenemos que avanzar en el control y en la tecnología, y acompañar a quienes necesitan ayuda para adaptarse, reforzando al mismo tiempo la justicia tributaria y la sostenibilidad de los servicios públicos", ha concluido.