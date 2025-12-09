La Diputación Foral dedica más de un millón de euros para mejorar el abastecimiento de Delika (Álava)

Archivo - Casa Palacio Foral de la Diputación Foral de Álava - DFA - Archivo

VITORIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la adjudicación de las obras que van a mejorar el abastecimiento del núcleo de Delika, para su conexión a la red de Orduña y sustitución de su actual depósito regulador a la empresa Campezo Obras y Servicios S.A., con un presupuesto de 1.068.333,73 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha expuesto la Diputación alavesa, los núcleos de población de Tertanga, Delika, Artomaña y Aloria se abastecen a partir de manantiales cuyos caudales disminuyen de forma importante durante la época de estiaje.

Así, con objeto de mejorar el abastecimiento de Orduña, la Diputación Foral de Bizkaia construyó una balsa y una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), desde la que estaba también previsto reforzar los sistemas de abastecimiento de los citados núcleos alaveses.

Hoy en día, tanto Tertanga como Artomaña están ya conectados al depósito de la ETAP vizcaína y para el abastecimiento a Delika se prevé emplear la misma estación de bombeo construida por la Diputación alavesa en el año 2017 dentro de las obras de conexión de Artomaña. Por ello, los trabajos ahora adjudicados consisten en prolongar el tramo en impulsión actual de Artomaña hasta el nuevo depósito de Odia de Delika, a ejecutar también con este proyecto.

Los trabajos de construcción de un nuevo depósito se justifican por la antigüedad del depósito actual, por su falta de capacidad de regulación del abastecimiento para las necesidades actuales y por la falta de volumen para la reserva ante incendios.

Durante el recorrido de la nueva conducción se ven afectados terrenos pertenecientes al municipio de Amurrio, llevando la conducción un trazado sensiblemente paralelo al camino que conecta Artomaña con el barrio de Odia en Delika y con una longitud total del tramo de 2.218 metros.

La conducción dispondrá de arquetas con válvulas para el desagüe, la salida del aire y el seccionamiento de la nueva tubería, todo lo que facilitará el buen funcionamiento de la nueva infraestructura. En su recorrido se cruzarán, mediante zanja, tres cursos de agua: el río Artomaña, el arroyo Argiste y un arroyo innominado, disponiendo en estos casos la nueva conducción por el interior de una vaina de protección.

NUEVA LOCALIZACIÓN

El nuevo tramo en impulsión finalizará en el nuevo depósito de Odia de 336 m3 que se construirá en sustitución del existente que data del año 1959. La ubicación de esta infraestructura se ve modificada respecto a la actual, siendo necesario por lo tanto modificar también el trazado de las dos conducciones que provienen de las captaciones de Iturrita y Peterra.

Esta nueva localización del depósito facilitará el empleo como depósito de cola del de Zamarro y requerirá disponer una nueva tubería de distribución hasta conectar con la red actual que da servicio a Delika.