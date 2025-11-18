Diputación de Gipuzkoa aprueba la concertación de 118 plazas en centros residenciales para personas mayores

Archivo - Las diputadas Eider Mendoza y Maite Peña en el nuevo centro de día de Arrasate - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado la concertación de 118 plazas en centros residenciales para personas mayores. Esta actuación se integra con el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa, "una herramienta clave para organizar la red pública de servicios, anticipar necesidades y asegurar un equilibrio interterritorial en la atención", ha señalado la institución foral.

La concertación aprobada este martes tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de ocho, y contará con un presupuesto de 236.573,53 euros.

El Mapa del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales prevé la creación de 1.553 nuevas plazas hasta 2030, de las cuales al menos 757 deben ser plazas residenciales para personas mayores. La creación de estas plazas se llevará a cabo mediante la apertura de nuevos centros promovidos por la Diputación, la colaboración con ayuntamientos y entidades sociales, así como la concertación de plazas en centros ya existentes.

Según ha apuntado, "el Mapa actúa como un instrumento de planificación integral que establece el sistema de despliegue de los servicios sociales en Gipuzkoa, anticipando la evolución de las necesidades de la población y garantizando una cobertura equitativa en todo el territorio".

OBJETIVOS

Entre los objetivos fundamentales se encuentran adaptar la oferta de servicios y prestaciones a la evolución de las necesidades, mejorar la calidad de vida de las personas atendidas, optimizar la organización de la red pública, así como posibilitar un seguimiento, evaluación y control de los objetivos y medidas planteadas.

Esta medida responde al "paradigma de la nueva longevidad", han apuntado desde la Diputación. Gipuzkoa está experimentando un envejecimiento poblacional acelerado, y se estima que, de aquí a 2030, la población mayor en situación de dependencia aumentará un 26%.

"Garantizar que todas las personas que necesiten cuidados dispongan de una atención de calidad, personalizada y abierta a la comunidad es una responsabilidad y compromiso del ente foral, hoy y en el futuro. La concertación de estas plazas residenciales constituye un paso esencial para dar respuesta a esta realidad demográfica, asegurando la continuidad y sostenibilidad de los servicios", han insistido.