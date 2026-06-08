Diputación de Gipuzkoa y Aranzadi impulsan una muestra itinerante sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza - DFG

SAN SEBASTIÁN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han impulsado 'Inseparables', una exposición itinerante sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza que recorrerá Gipuzkoa.

El diputado guipuzcoano de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha visitado este lunes la muestra junto a la directora de Administración Ambiental de la Diputación, Gloria Vázquez, y el secretario de la Junta Directiva de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Paul Minguez-Olaondo.

'Inseparables. Naturaleza y ser humano: Una historia compartida' se centra en la relación histórica que tiene el ser humano con la naturaleza y que le ha proporcionado los recursos básicos para la supervivencia y la posibilidad de llegar como especie hasta la actualidad.

"La alimentación, la protección, las creencias o la organización social han sido algunas de las principales causas por las que hemos explotado la naturaleza. Así, hemos ido esculpiendo el paisaje, condicionando poco a poco la evolución del entorno", han apuntado desde la institución foral.

Así, 'Inseparables' pretende ser "una reflexión sobre el recorrido que ha realizado el ser humano vinculado a la naturaleza desde la Prehistoria hasta nuestros días". La exposición se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el desarrollo de acciones de divulgación científica, conservación del patrimonio natural y promoción de la transmisión del conocimiento en el ámbito de las ciencias de la naturaleza.

El representante de Aranzadi ha explicado que entre los objetivos de esta exposición se encuentran "poner en valor el trabajo científico de nuestro investigadores, resaltar aquellas curiosidades y valores del rico patrimonio natural y cultural guipuzcoano y poner el foco en la ciencia como elemento clave del desarrollo".

Además, la muestra se completa con varias vitrinas que tienen en su interior abundante material científico y piezas de etnografía como por ejemplo la réplica de un cráneo de bisonte recuperado en una sima de Mutriku, microscopio, hachas prehistóricas o todo tipo de piezas etnográficas pertenecientes a la Colección de Etnografía y Ondare Bilduma de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Por su parte, José Ignacio Asensio ha destacado que la muestra "nos recuerda que el ser humano y la naturaleza han avanzado siempre de la mano y que proteger nuestro entorno no es solo una obligación ambiental, es también una responsabilidad con las generaciones futuras".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de Aranzadi, que "lleva décadas ayudándonos a comprender mejor nuestro territorio, su biodiversidad y su patrimonio natural". "Esta exposición invita a la reflexión colectiva de comprender de dónde venimos para decidir mejor cómo queremos cuidar nuestro territorio y nuestro futuro", ha añadido.

Zarautz es la primera parada de 'Inseparables'. Durante los próximos meses la exposición recorrerá distintas localidades de Gipuzkoa como Tolosa, Irun o Zumarraga.