Diputación de Gipuzkoa condena "el asesinato machista" ocurrido en Zarautz y expresa su "dolor y solidaridad"

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha manifestado "su profundo dolor y total repulsa" ante el "asesinato machista" ocurrido en Zarautz y ha trasladado su "solidaridad y apoyo a los familiares y personas cercanas de la víctima".

"Hoy es un día de luto para Gipuzkoa. Debemos alzar la voz, con más fuerza que nunca, para reiterar que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad ni en ningún lugar del mundo. Seguiremos trabajando sin descanso hasta erradicarla por completo", ha subrayado la diputada general, quien ha expresado su "profunda indignación y rechazo" ante este asesinato.

Mendoza ha recordado que "el respeto a la vida y la libertad de todas las personas es un derecho humano irrenunciable, que como sociedad debemos proteger con firmeza". En este sentido, ha destacado la importancia de una respuesta colectiva.

"Cada vez que una mujer es asesinada, es imprescindible que mostremos de manera unánime que no toleramos la violencia machista, que todas las mujeres tienen derecho a vivir en libertad e igualdad", ha recalcado.

La diputada general ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en las concentraciones de repulsa convocadas en las distintas localidades del territorio.

La Diputación Foral se ha adherido a la declaración institucional aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Zarautz, y ha convocado a los trabajadores a una concentración el viernes, a las 12.00 horas, en sus respectivos centros de trabajo. La propia Eider Mendoza estará presente en la concentración de la plaza Gipuzkoa, y participará en la concentración de repulsa prevista a las 19.00 horas en Zarautz.

La diputada general ha querido también trasladar un mensaje de solidaridad a toda la ciudadanía de Zarautz, subrayando la necesidad de que "la sociedad en su conjunto se una para mostrar su rechazo y su compromiso con la igualdad".

"Ante los discursos negacionistas que lamentablemente van ganando espacio, este crimen nos recuerda que el machismo persiste, que las actitudes de control y dominación hacia las mujeres siguen presentes y que estamos ante una realidad de enorme gravedad", ha afirmado.

Finalmente, ha reiterado que "la desigualdad tiene raíces estructurales" y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Gipuzkoa de seguir "trabajando incansablemente, junto con las instituciones, colectivos de mujeres y movimientos feministas, hasta lograr la erradicación de todas las formas de violencia machista".