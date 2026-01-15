Diputación de Gipuzkoa dice que "no existe ningún tipo de relación contractual" con la sociedad cooperativa Erkolan

SAN SEBASTIÁN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha afirmado que "no existe ni ha existido ningún tipo de relación administrativa ni contractual" con la sociedad cooperativa Erkolan, vinculada con Servinabar, la mercantil relacionada con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo que les autorice a investigar a Erkolan, que habría recibido supuestamente un total de 367.290,43 euros por parte de Servinabar, así como las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona investigados.

En respuesta a una solicitud de información realizada por la Mesa de las Juntas Generales, en relación con los posibles contratos adjudicados por el Gobierno Foral guipuzcoano, sus departamentos y organismos dependientes a las sociedades cooperativas Erkolan y Noran, la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha afirmado que "no existe vinculación".

Al objeto de dar respuesta a dicha solicitud, la Diputación ha recabado la información pertinente de todos los departamentos forales, de los organismos autónomos forales Fundación Uliazpi y Kabia, de las sociedades mercantiles forales Bidegi SA, Etorlur SA e IZFE SA; y de las fundaciones forales Adinberri, BSTK, Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoa, Kirolgi, Mubil, Su Eskola y Ziur.

Al respecto, según la información suministrada, los departamentos forales, así como los organismos autónomos, sociedades mercantiles forales y fundaciones, han respondido que "no existe ni ha existido ningún tipo de relación administrativa ni contractual con las empresas mencionadas".