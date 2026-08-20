Diputación de Gipuzkoa, dispuesta a acoger menores de Ceuta, pide "un plan estructural"

Archivo - Irune Berasaluze. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa y diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha afirmado que están dispuestos a "acoger" a menores no acompañados que se encuentran en Ceuta, procedentes de Marruecos, pero ha pedido al Gobierno del Estado "un plan estructural", que sea "consensuado" con el resto de instituciones.

Preguntada por periodistas sobre la decisión del Gobierno central sobre el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península, Berasaluze ha señalado desconocer si la intención del Ejecutivo central es "derivar esta cuestión o que se gestione a través de las ONGs".

"No hemos recibido comunicación alguna, esto, en todo caso, sería cuestión que debería tratar con el Gobierno Vasco, pero nosotros en este tema, creo que además ha sido unánime desde las instituciones vascas lo que hemos pedido al Gobierno es un plan estructural, un plan que dé respuesta a esta necesidad", ha afirmado.

La portavoz y diputada foral ha señalado que se está "hablando todo el tiempo de lo que ha pasado en Ceuta" pero "no puede ser que improvisemos de nuevo una solución para acoger a todos estos menores". A su juicio, debe existir "un plan que dé respuesta a este problema, que lo vamos a tener, o a esta situación que la vamos a tener de una manera más continuada".

En todo caso ha recordado que la Diputación, competente para el cuidado de menores y adolescentes, tiene "ahora mismo aproximadamente 900 menores tutelados, de los que cerca de 200 son menores extranjeros no acompañados" y hay que tener en cuenta con qué recursos se cuenta y "cómo los gestionamos".

"Siempre hemos dicho, y lo seguimos diciendo y lo diremos, que estamos dispuestos a acogerles, pero sí reclamamos desde luego al Gobierno de España un plan estructural y que en ese plan todas las administraciones que tenemos algo que decir". "Participemos y sea algo consensuado", ha reivindicado.

Respecto a las reticencias por parte de comunidades autónomas lideradas por el PP a acoger a menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, Berasaluze ha indicado que "es una posición que la viene manteniendo el PP durante bastante tiempo" y, frente a ello, ha apelado "a la solidaridad de todas las comunidades autónomas y de todas las instituciones, porque no puede ser que algunos acojamos y otros no".

"El lehendakari lo ha dicho muchísimas veces y lo ha compartido también con el presidente de Canarias, porque somos dos comunidades que hacemos frontera, una la sur y la otra a la frontera norte, pero no por ello tenemos que ser quienes asumamos en mayor grado esta responsabilidad", ha opinado, para insistir en que tiene que ser "una cuestión compartida entre todos".

"También la tiene que trabajar el Gobierno español con el resto de las administraciones, que tenemos algo que decir en esta cuestión, pero todas creo que tienen que aportar y que se tienen que comprometer a dar una respuesta", ha finalizado.