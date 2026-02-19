Diputación de Gipuzkoa, Zumardikoak y Sabino Arana Fundazioa investigan sobre la expedición militar vasca a Asturias

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa, la asociación Zumardikoak y Sabino Arana Fundazioa han elaborado una investigación inédita sobre la expedición militar vasca a Asturias y los gudaris fallecidos en 1937.

La publicación se presentará este viernes a la prensa a las 11.30 horas en el Casino Zaharra de la localidad guipuzcoana de Hondarribia.

Esta investigación inédita versa sobre la expedición militar vasca a Asturias durante la Guerra Civil y los gudaris que allí perdieron la vida en 1937, entre ellos, el comandante hondarribitarra Kandido Saseta.

El estudio, elaborado por la asociación Zumardikoak, reconstruye el relato de aquella operación militar, fija su cronografía y documenta el listado de los combatientes fallecidos en el frente asturiano.

Según sus promotores, esta investigación constituye "un paso relevante en la recuperación de la memoria de aquellos gudaris y en la dignificación de sus trayectorias". Durante la comparecencia se darán a conocer también la difusión pública del trabajo, la posible localización de familiares -especialmente de aquellos cuyos restos no fueron recuperados- y la apertura de vías de colaboración que permitan avanzar en procesos de reconocimiento, reparación y cultura de paz.