Diputación invierte 1,2 millones en la reconstrucción de la cubierta de Molinos Vascos, que concluirá a mediados de 2026

Las diputadas Leixuri Arrizabalaga y Arantza Atutxa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia, en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Acomete la actuación de manera subsidiaria ante la "inacción" de la propietaria para proteger este edificio catalogado como Monumento

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha iniciado los trabajos para la reconstrucción de la cubierta del edificio de Molinos Vascos en Bilbao, en la que invertirá 1,2 millones de euros y cuya finalización se prevé para mediados de 2026, según ha explicado la portavoz foral y diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, este jueves.

La Diputación acomete esta actuación de manera subsidiaria por la "inacción" de su propietaria, la sociedad ACSA, y para proteger el estado de este edificio de "gran valor patrimonial", que se considera "símbolo de la época industrial" de Bizkaia y que está catalogado como Monumento desde 2009.

Se estima que los trabajos, adjudicados por 1.200.000 euros, finalicen en nueve meses, por lo que para mediados de 2026 deberán estar finalizados.

Actualmente, el tejado del edificio presenta "un alto grado de deterioro" y se encuentra "en un rápido y activo proceso de degradación que, de no detenerse de inmediato, podría conducirle a la ruina irreversible a medio plazo", ha recordado la Diputación.

Esta situación, ha alertado, "podría arrastrar a la ruina definitiva la estructura de hormigón y los cerramientos de las fachadas exteriores".

Con esta rehabilitación, que "no alterará las características arquitectónicas del edificio ni su edificabilidad", se reconstruirá la totalidad de las cubiertas. Así, se derribarán de forma completa las cubiertas actuales, retirando y sustituyendo todos aquellos elementos en mal estado, como cerchas de pendolón, vigas, correas y solivos, además de construir un nuevo entablado con panel "tipo sándwich" bajo las tejas, ha precisado.

Con ello, han destacado desde la institución foral, se garantizará su impermeabilización y aislamiento térmico, "proporcionando una base sobre la que se puedan poner en marcha futuros usos y obras".

La primera fase de los trabajos se centrará en la descontaminación generada por la caída de una parte del tejado de Uralita para asegurar "unas condiciones óptimas de trabajo y cumplir con todas las medidas de seguridad". Después comenzarán los trabajos de reconstrucción.

29 MOLINOS

La harinera que acogía el edificio Molinos Vascos se puso en marcha en 1925, si bien cuatro años cesó su actividad por el incremento del precio del trigo y las malas cosechas, han explicado desde la Diputación.

Su arquitecto, Federico de Ugalde, diseñó una fábrica que consta de planta baja y piso primero, ambos dedicados a almacenes, y cinco plantas que contenían la maquinaria, compuesta por 29 molinos.

La obra, declarada monumento en 2009, es una estructura de hormigón armado, con una "esbelta torre" para el montacargas que se alza al borde la ría, a la altura de Zorroza, "escondiendo en su parte trasera unos imponentes silos".