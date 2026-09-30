La Diputación muestra la singularidad de los paisajes mineros de la Montaña Alavesa en una exposición itinerante

Mina de asfalto natural - DFA

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La singularidad de los paisajes mineros de los asfaltos naturales de la Montaña Alavesa se mostrará al público del 5 al 11 de octubre en una exposición instalada en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz, para dar a conocer a la ciudadanía la historia, la geología y el legado industrial de una actividad que transformó esta cuadrilla alavesa.

En un comunicado, la Diputación Foral ha explicado que su fin es poner en valor "un paisaje cargado de historia donde tierras, modeladas durante siglos por la interacción entre la naturaleza y la actividad minera, conforman un testimonio vivo de la relación entre el ser humano y los recursos del subsuelo".

Estos paisajes constituyen uno de los hábitats de gran interés dentro del territorio alavés, integrando valores geológicos, históricos y culturales de notable singularidad. Álava es el único territorio de Euskadi que presenta yacimientos de roca asfáltica de importancia y aprovechamiento industrial.

El asfalto impregna masas calizas en distintos puntos del territorio, siendo los municipios de Arraia-Maeztu y Peñacerrada donde se concentran los principales yacimientos.

La exposición, compuesta por seis cubos temáticos, propone un recorrido interpretativo que permite descubrir la geología de los paisajes mineros, los usos y curiosidades vinculados al asfalto, así como la relevancia que tuvieron las baldosas y los panes de asfalto en el desarrollo de esta actividad.

El itinerario también repasa la cronología de la minería de asfaltos naturales en la Montaña Alavesa, profundiza en la historia de la Mina Lucía y acerca al público a la Ruta de los Asfaltos, un recorrido de 39 kilómetros que ofrece una visión amplia y atractiva del extraordinario patrimonio natural de la zona, de su singular contexto geológico y de su pasado industrial.

La propuesta expositiva se completa con una selección de fotografías en la que destaca la antigua estación de Atauri, hoy convertida en el Centro de Interpretación de los Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales, 'Asfaltokia', un espacio de referencia para conocer la historia y el legado de esta actividad minera.

La muestra pone igualmente el foco en el valor científico y divulgativo de estos paisajes, que permiten interpretar procesos geológicos desarrollados durante millones de años y comprender el origen de unos materiales que condicionaron la historia de la comarca.

INTERÉS AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la capacidad del Territorio para compatibilizar la conservación del patrimonio industrial con la protección del medio natural y muestra cómo espacios anteriormente vinculados a la actividad extractiva se han integrado hoy en paisajes de elevado interés ambiental y paisajístico.

Con esta iniciativa, la Diputación Foral de Álava "reafirma su compromiso con la conservación y divulgación del patrimonio natural, geológico e industrial del territorio, acercando a la ciudadanía recursos que permiten comprender mejor la historia de sus paisajes y fortalecer el vínculo entre las personas y su entorno".

"La recuperación y difusión de este legado contribuyen, además, a mantener viva la memoria de una actividad que desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la Montaña Alavesa y que forma parte de la identidad colectiva de la comarca", ha subrayado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.

La institución foral ha llevado a cabo en los últimos años actuaciones para preservación y divulgación de los paisajes mineros de asfaltos naturales con una inversión superior a los 2,8 millones de euros. La exposición podrá verse en otros municipios de Territorio aún por determinar.