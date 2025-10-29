Diputación propondrá a CTB extender al 20 de febrero las medidas vigentes hasta tener "certidumbre" sobre los descuentos

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia trasladará al Consejo del Consorcio de Transportes vizcaíno (CTB) del próximo 6 de noviembre la propuesta de "extender las medidas actualmente vigentes en los títulos concertados" hasta el 20 de febrero, hasta tener "certidumbre" sobre la continuidad de la financiación de descuentos en el transporte público por parte del Gobierno central, según ha anunciado la diputada general, Elixabete Etxanobe.

Etxanobe ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una interpelación del juntero del PP Pablo Gómez-Guadalupe sobre el régimen de descuentos del transporte público y la política tarifaria en Bizkaia a partir del 1 de enero de 2026, tras finalizar el marco actual de descuentos.

El apoderado del PP ha valorado que el sistema de descuentos que se ha venido aplicando desde 2022 ha "fidelizado" usuarios y propiciado "un crecimiento inédito" de viajeros porque "la política tarifaria atractiva funciona" y ha lamentado que "a medida que se acerca 1 de enero crece la preocupación por la falta de certeza sobre el régimen tarifario".

Gómez-Guadalupe ha recordado los "antecedentes" de "indecisión, demoras, lagunas temporales en la aplicación de tarifas y falta de información" que se han dado en Bizkaia en las diversas prórrogas que se han dado en el sistema de descuentos y, por ello, ha demandado que la Diputación debe estar "preparada" y "no improvisar" ante los posibles escenarios que se puedan dar, en función de las decisiones que adopte el Gobierno central sobre la continuidad de los descuentos que financia.

En su respuesta, la diputada general ha remarcado que el criterio de su gobierno en materia de política tarifaria "no va a cambiar" y, como hasta ahora, se apostará por "la que mejor garantice el equilibrio entre transporte público de calidad y, al mismo tiempo, animar a la ciudadanía a utilizarlo".

Según ha valorado, "este criterio ha llevado a contar un sistema de transporte público moderno, seguro y fiable que responde a los objetivos de fortalecer la cohesión social y territorial" de Bizkaia. Asimismo, ha destacado que la ciudadanía tiene una "alta valoración de la calidad del servicio" que prestan Bizkaibus, Metro y BizkaiBizi, operadores que competencia directa de la Diputación.

Etxanobe ha repasado las medidas comprometidas en esta legislatura y que "en la práctica suponen pagar menos por el billete" (como la adhesión Bizkaibus a los títulos temporales del CTB, reducción de zonas, eliminación de pago de trasbordos internos, unificación progresiva de tarifas, gratuidad para mejores de 12 años y descuentos del 20% en títulos temporales si decaen las medidas de descuento actualmente vigentes), que están "acompañadas de otras dirigidas a reforzar la calidad del servicio".

La diputada general ha asegurado que la Diputación tiene "una hoja de ruta clara para mejorar e incentivar el uso del transporte público y la va a seguir desarrollando". "Si en el camino el Gobierno de España impulsa nuevos descuentos que sean beneficiosos para la ciudadanía, la Diputación actuará como lo ha hecho hasta ahora para que los y las ciudadanas vizcaínas podamos disfrutar de esa rebaja", ha añadido.

Etxanobe ha señalado que desconoce si la política de descuentos por parte del Gobierno de España va a continuar o no en 2026 y ha agregado que, por su parte, espera que "no se repita la situación de años anteriores, porque no es de recibo publicar un Real Decreto un día 28 de diciembre y pretender que pueda aplicarse el 1 de enero". Según ha insistido, "el procedimiento para aplicar cualquier modificación de tarifas tiene unos plazos establecidos que tenemos que cumplir".

Como ya hizo el pasado mes de enero, ha apelado al Gobierno central a replantearse "la forma en la que puede contribuir a que la ciudadanía se beneficie de estas medidas de apoyo al transporte público" y buscar fórmulas que "incrementen la seguridad jurídica" y que permitan "mayor autonomía a los operadores y a las instituciones con competencia en materia de transporte público". "Fórmulas para que estas ayudas no pendan de instrumentos jurídicos supeditados a recabar una mayoría en el Congreso de los Diputados", ha instado.

PREVISORA

En todo caso, ha anunciado que la Diputación "va a ser previsora" y trasladará al Consejo del CTB del próximo día 6 de noviembre "la propuesta de extender las medidas actualmente vigentes en materia de política tarifaria en los títulos consorciados", de modo que los usuarios de transporte público de Bizkaia disfruten de las mismas hasta el 20 de febrero del año 2026.

El Gobierno foral, ha dicho, "no se va a quedar esperando de brazos cruzados" y, hasta tener "certidumbre" sobre el escenario que se va a dar, extenderá "la situación actual en sus términos íntegros" hasta el 20 de febrero.

"A partir de entonces, se habrá avanzado también en la implantación del resto de las medidas estructurales e iremos adoptando las medidas que correspondan con la antelación suficiente para no perjudicar a la ciudadanía en ningún caso", ha asegurado.