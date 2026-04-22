Las diputaciones de Álava y Bizkaia repararán conjuntamente la estructura de la cruz del monte Gorbea

Archivo - Cuz del monte Gorbeia - GORBEIA - Archivo

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones forales de Álava y Bizkaia repararán conjuntamente la parte inferior de la cruz del monte Gorbea con una finalidad estética y estructural, ya que se ha constatado que la continua erosión por efecto de la climatología y el paso de personas y animales, ha dejado al descubierto la zona de apoyo de las cimentaciones de la cruz.

El Pleno de las Juntas Generales alavesas han aprobado por unanimidad el proyecto de norma foral de ratificación del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la reparación y mejora de la cimentación de la cruz del Gorbea en la ZEC y Parque Natural del Gorbea.

La diputada foral de Sostenibilidad, Saray Zárate, ha explicado que la cruz actual se instaló hace más de cien años y, debido a la gran afluencia de personas y a las condiciones climáticas a través de la lluvia, se ha detectado "la erosión de la zona del terreno donde se ancla".

Así, se estima que es necesario realizar medidas para el mantenimiento y conservación de la cruz y su entorno, asegurando que se mantenga en buen estado y que las infraestructuras asociadas sean "seguras y accesibles", para "evitar los procesos erosivos del suelo sobre el que se sustenta la cruz".

Entre otras cuestiones, el convenio suscrito entre ambas diputaciones establece que la dirección de las obras estará integrada por personal técnico de la Diputación Foral de Bizkaia, sin perjuicio de la participación activa de las personas que designen para la supervisión de los trabajos desde Diputación Foral de Álava.

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

Los gastos de la obra serán acometidos al 50% para abordar el coste derivado de la contratación de las obras de cimentación de la cruz por 148.139,92 euros, IVA incluido; los gastos derivados de la reparación de la mesa de orientación existente, por 17.606,36 euros; y el coste derivados del seguimiento y la inspección de las actuaciones de protección y conservación de los elementos arqueológicos, por 1.996,50 euros, IVA incluido.

"La cruz, al margen de su origen o de motivos de su instalación, se ha convertido en un símbolo del monte Gorbea, del Parque Natural y una de las cunas del montañismo vasco, por lo que se considera de interés su mantenimiento como patrimonio histórico y cultural del propio Parque Natural", ha manifestado Zárate.