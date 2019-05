El director J.A. Bayona recibe el premio honorífico en la clausura del FANT

Actualizado 10/05/2019 14:19:44 CET

El responsable de "Lo Imposible" o "Jurassic World" ha afirmado que le gusta recurrir a lo "fantástico o el horror para hablar de la realidad"

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Juan Antonio Bayona recibirá este viernes el Premio Estrella del Fantástico' durante la clausura de la 25 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT en una gala que tendrá lugar en el museo Guggenheim Bilbao.

El director de filmes como "El Orfanato", "Lo imposible", "Un monstruo viene a verme" o la segunda parte de "Jurassic World" recibirá el galardón honorífico por "su maestría y una carrera llena de éxitos dentro del género fantástico", según ha indicado la concejala de Cultura de Bilbao, Nekane Alonso, en un comparecencia ante los medios que ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de Bilbao y en el que también ha estado presente el propio Bayona.

El cineasta barcelonés recibirá el galardón honorífico en una gala que dará comienzo a las 20.00 horas en el auditorio del museo bilbaíno. En la misma ceremonia también se hará entrega del Premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente del género, al realizador gallego Guillermo de Oliveira.

Durante su intervención, Bayona se ha mostrado muy agradecido por el galardón, que ha afirmado recibir "encantado porque le ha dado la oportunidad de conocer el Fant, al que tenía muchas ganas de acudir, pero no conocía personalmente".

En ese sentido, se ha considerado a sí mismo "un director de cine fantástico" porque le gusta mucho y comparte esa idea de "poder recurrir y utilizar la fantasía o el horror para hablar de la realidad".

Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975) es graduado en dirección por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), donde realizó los cortos multipremiados "Mis vacaciones" (1999) y "El hombre esponja" (2002). Posteriormente ejerció como profesor en la misma escuela, una tarea que compaginó con una carrera en la realización de spot publicitarios y vídeos musicales que todavía puntualmente recupera en la actualidad.

DE ÉXITO EN ÉXITO

Bayona debutó como realizador en 2004 con "El orfanato", con la que obtuvo el Goya al Mejor Director Novel, y el filme se convirtió en el mayor éxito de taquilla de ese año, un triunfo comercial que repitió con sus posteriores cintas, como "Lo Imposible", en 2012, con la que recaudó más de 200 millones de dólares y obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía 2012, que otorga el Ministerio de Cultura.

En 2016 estrenó "Un monstruo viene a verme", que volvió a convertirse en la más taquillera del año en el Estado, y ganó 9 Goyas, incluido el de Mejor Director. Dos años después, estrenó "Jurassic World: Fallen Kingdom", segunda parte de Jurassic World y quinta de la saga Jurassic Park que fue producida por Steven Spielberg.

Respecto a la situación de la salas de cine y del retroceso de las proyecciones en pantalla gigante frente a la oferta de las plataformas digitales, Bayona ha señalado que no considera a esas nuevas plataformas enemigas y son dos mundos que deben "coexistir" y el debate "no es plataformas sí o no". "El cine no es nostalgia pero que desaparezcan las salas de cine en este país, desde luego, que no lo considero una señal de progreso".

Antes que Bayona recibieron el galardón el realizador estadounidense Joe Dante y la actriz estadounidense Barbara Crampton. La gala de clausura será presentada por las actrices Miren Gaztañaga, Ane Pikaza y María Goiricelaya, y el acto incluirá la proyección de la película "Au Poste!" (FRA, 2018), comedia surrealista dirigida por Quentin Dupieux que cuenta con el premio al mejor guión de la Sección Oficial del Festival de Sitges y el premio del público en el festival de Montreal.

SESIÓN DE PINCHADISCOS

Junto al galardón a J.A.Bayona, el FANT entregará durante la gala el Premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del género fantástico, al realizador y guionista gallego Guillermo de Oliveira.

De Oliveira es el responsable del documental "Desenterrando Sad Hill", galardonado con el Premio a Mejor Película Noves Visions en el Festival de Sitges y nominada como Mejor Documental en la última edición de los Premios Goya.

Tras la gala de premios, tendrá lugar en el propio Guggenheim Bilbao una sesión del programa Art After Dark, que contará con la presencia como pinchadiscos de Carlos Bayona, hermano del director, que también se incorporará a los platos con una selección musical.

Al igual que la pasada edición, este sábado se proyectará en la Sala BBK de Gran Vía todo el palmarés de este FANT 25, en dos sesiones. A las 18.00 horas podrán verse el Mejor Corto y Mejor Largometraje de Panorama, y a las 20.00 horas los Mejores Cortos y Mejor Largometraje Internacional.