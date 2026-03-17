El Dispositivo de Acogida Invernal para personas sin hogar de Vitoria-Gasteiz registra 3.334 usos en 57 noches

La previsión del Departamento de Políticas Sociales es habilitar un nuevo centro de acogida para emergencias climáticas en Zaramaga - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Dispositivo de Acogida Invernal para personas sin hogar de Vitoria-Gasteiz ha registrado 3.334 usos en las 57 noches que ha permanecido abierto.

El Ayuntamiento ha informado, a través de un comunicado, de que salvo que regresen las temperaturas gélidas o la nieve, el Departamento de Políticas Sociales no prevé una nueva activación del dispositivo.

Durante las 57 noches de apertura, se han registrado 3.334 usos. Tan solo en dos jornadas hubo personas que quisieron acceder a alguno de los cuatro recursos habilitados y no fue posible por falta de plazas. Un día se contabilizaron cinco personas en esa situación y otro, tres.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha señalado que la incorporación de un cuarto recurso, el de Zaramaga habilitado por ahora de forma provisional, ha permitido un significativo incremento de plazas, hasta las 67, "lo que aumenta las posibilidades de ofrecer a las personas sin hogar un lugar donde pasar la noche en los días con temperaturas más bajas".

Las 57 noches de Dispositivo de Acogida Invernal se han distribuido en tres periodos: tres noches del 20 al 23 de noviembre, 26 noches del 24 de diciembre al 20 de enero, y 28 noches del 2 de febrero al 2 de marzo.

En el primer periodo estuvieron abiertos los recursos de Aterpe, CMAS y Arquillos, con 42 ó 44 plazas cada día. En total, se registraron 131 usos. Ninguna persona de las 45 que acudieron al dispositivo se quedó sin plaza. Los usuarios fueron 44 hombres y una mujer. De ese colectivo, 18 personas no contaban con reserva, pero accedieron al haber plazas libres.

En el segundo periodo, inicialmente hubo doce plazas, que luego aumentaron a 42 y finalmente a 66 al incorporarse Zaramaga a la red con la llegada del mobiliario. En ese periodo 37 personas tuvieron plaza estable para la totalidad de las noches que permaneció activo. Estas persinas fueron acogidas en Arquillos (30), con siete plazas reservadas a mujeres.

Además, se ofrecieron 29 plazas con dos rotaciones de nueve noches en Zaramaga (24) y en Aterpe y CMAS (cinco). En esta apertura se registraron 1.455 usos: 153 en Aterpe, 125 en CMAS, 763 en Arquillos y 414 en Zaramaga. En 21 de esos 26 días, hubo plazas libres. En los cinco restantes, solo en dos días se quedaron personas fuera (cinco y tres).

En este periodo de activación, 133 personas (123 hombres y diez mujeres) hicieron uso del dispositivo. Algunas de ellas hicieron uso de más de un centro de acogida. Por su parte, hubo 26 personas que no hicieron uso de la plaza reservada bien por rechazo expreso o por estar ilocalizables. En contrapartida, 42 personas accedieron a plazas libres en ausencia de personas que sí tenían plaza asignada.

Durante todos los días del tercer periodo se ofrecieron 67 plazas, el máximo posible en este momento. Del total de personas usuarias, 35 contaron con plaza estable para la totalidad de las noches (30 en Arquillos y cinco en las plazas reservadas a mujeres). Las 32 plazas restantes estuvieron disponibles con dos rotaciones de 14 noches (24 Zaramaga y 8 en Aterpe). De las 28 noches de apertura, en 27 hubo plazas libres y en la jornada restante se equipararon oferta y demanda.

En total, en este periodo se contabilizaron 1.748 usos (137 en Aterpe, 178 en CMAS, 799 en Arquillos y 634 en Zaramaga). Fueron 177 las personas usuarias (167 hombres y 10 mujeres). También en esta ocasión hubo quienes hicieron uso de más de un centro de acogida.

En este caso, de las 200 personas baremadas, se ofreció acceso a plaza a 141 un mínimo de 14 noches. Hubo 38 personas que no hicieron uso de la plaza propuesta bien por rechazo expreso de la misma, por estar ilocalizables o por no acudir pese a haber confirmado la asistencia. Un total de 68 personas accedieron a plazas libres en ausencia de personas que tenían plaza asignada.

PREVISIONES DE FUTURO

La previsión del Departamento de Políticas Sociales es habilitar un nuevo centro de acogida para emergencias climáticas en Zaramaga. Para ello hay que realizar obras para el acondicionamiento estable del edificio ubicado en el antiguo preescolar de Santa Isabel. También se trabaja en ampliar el número de plazas de las denominadas Jornadas de Puertas Abiertas.

Por otra parte, el departamento trabaja para incrementar los usos y servicios del centro Estrada de atención diurna, y diversificar la cobertura de necesidades básicas de lavandería, alimentación e higiene, así como potenciar la utilización de espacios comunitarios y adaptar los itinerarios socioformativos.