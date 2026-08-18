Dos detenidas tras una investigación por intento de robo en una vivienda de Sopelana (Bizkaia)

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a dos mujeres por su presunta implicación en un intento de robo en una vivienda ocurrido el pasado 13 de agosto en Sopelana (Bizkaia), y a una de ellas se le localizó un reloj de alta gama oculto entre su ropa. El día 14 habían sido también arrestadas tras sorprenderlas 'in fraganti' intentando acceder a otras viviendas del mismo municipio.

Según ha informado la Policía vasca en un comunicado, el pasado domingo la Ertzaintza tuvo conocimiento a través de una denuncia del intento de robo en una vivienda de Sopelana ocurrido el día 13 de este mismo mes.

Aparentemente, dos mujeres habían accedido al interior de un portal y habían colocado un marcador de silicona en la puerta de acceso a una de las viviendas. La Policía Local de Sopelana se personó en el lugar y, tras realizar una inspección, encontraron otro marcador en la puerta de otro domicilio de un portal contiguo.

La Ertzaintza comenzó una investigación para esclarecer la identidad de estas dos personas y este pasado lunes detuvo a dos mujeres de 20 y 23 años, como presuntas autoras de robo en domicilio en grado de tentativa. A una de ellas se le localizó un reloj de alta gama oculto entre su ropa.

Las arrestadas fueron conducidas a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y este mismo martes han sido puestas a disposición judicial.

DETENCIONES POR HECHOS SIMILARES

Las dos mujeres ya habían sido detenidas el día 14 de agosto por hechos similares, cuando la Policía Local de Sopelana las sorprendió in fraganti junto a otro hombre, de 20 años, en el interior de otro portal de viviendas en el que, además, se encontró un trozo de plástico oculto en el marco de una ventana. Este tipo de objeto se utiliza para abrir puertas mediante el método del "resbalón".

La Ertzaintza también se trasladó al lugar y constató que minutos antes habían estado en el interior de otro portal intentando forzar la cerradura de una vivienda. Por ello, continúa con las investigaciones para tratar de esclarecer su presunta implicación en hechos similares cometidos durante este verano.