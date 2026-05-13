Dos detenidos y tres investigados del grupo 'Gudaris' en Bilbao por realizar grafitis en el tren y el metro

Unidad de tren vandalizada - DEP. SEGURIDAD

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, supuestamente integrantes de la banda 'Gudaris', han sido detenidas en Bilbao y otras tres, pertenecientes al mismo grupo, están siendo objeto de investigación por realizar grafitis en vagones del tren y el metro. Además, se les atribuye una agresión a dos vigilantes en la estación de Urduliz de Metro Bilbao, en la que uno de ellos sufrió lesiones de carácter grave.

La agresión ocurrió sobre las 22.10 horas del pasado 14 de abril cuando dos vigilantes que se encontraban realizando su trabajo detectaron a un grupo de nueve grafiteros que había accedido a la estación y comenzaba a pintar un convoy. Al intentar impedir la acción, ambos profesionales fueron "violentamente atacados por el grupo, uno de los vigilantes cayó al suelo y recibió numerosas patadas, puñetazos y golpes con botes de espray por todo el cuerpo, incluida la cabeza", según denunció CCOO.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió una brecha que precisó cierre con grapas en el Hospital de Urduliz, además de la fractura de dos dedos de una mano, afectación en varios tendones y múltiples contusiones. El segundo vigilante también fue agredido y rociado con pintura en la cara, sufriendo diversos hematomas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) inició una investigación a comienzos de este año, tras recogerse varias denuncias por daños en unidades de Metro Bilbao y Euskotren, con la realización de grafitis en sus vagones. La cuantía total de los desperfectos causados supera los 21.000 euros.

Como consecuencia, los investigadores lograron identificar a los supuestos autores de los grafitis, por lo que procedieron a la detención, este pasado lunes, de una pareja. En el transcurso del operativo se abrieron diligencias como investigados a otros tres hombres de 37, 38 y 42 años, por su presunta implicación en los hechos.

La Ertzaintza atribuye a todos ellos delitos de daños, desórdenes públicos, lesiones graves y pertenencia a grupo criminal. El hombre arrestado está considerado el líder del grupo Gudaris (GDRS) --banda organizada de grafiteros muy activa en Euskadi--, supuestamente integrado además por su pareja, también detenida, y los tres investigados.

La banda habría operado de forma estructurada y continuada en distintas localidades de Bizkaia, como Berango, Bilbao, Gernika, Busturia, Basauri, Urduliz, Etxebarri y Zaldibar, y en Gipuzkoa "de forma continuada".

La finalidad del grupo es realizar grafitis, "dañando infraestructuras públicas y privadas, especialmente en el ámbito ferroviario". Se les atribuye, al menos, once acciones en lo que va de año.

OTROS HECHOS

Algunos de los investigados y los detenidos han participado en actos similares desde 2014, y han llegado a enfrentarse a los vigilantes de seguridad, "causándoles diversas lesiones de importancia". Se les atribuye hechos ocurridos el 14 de abril de 2026 en la estación de Urduliz de Metro Bilbao, en los que uno de los vigilantes sufrió lesiones de carácter grave.

El Departamento de seguridad ha informado de que, una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales, los arrestados han pasado ante la Autoridad Judicial.