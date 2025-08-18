Dos detenidos por violencia de género y uno por violencia doméstica entre los 11 arrestos de este domingo en Bilbao

Archivo - Varios agentes durante fiestas de Bilbao - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas ha sido detenidas por violencia de género y otra por violencia doméstica en la segunda jornada de fiestas de Bilbao, en la que se han practicado un total de once arrestos.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, seis de las detenciones de este pasado domingo se realizaron en el recinto festivo y cinco en el exterior.

Los incidentes más significativos se concentraron principalmente en el entorno de San Nicolás y Casco Viejo. En el recinto de fiestas se destuvo a dos personas por intentar robar con violencia dos riñoneras, otras dos por resistencia y desobediencia, otra por lesiones y la sexta por hurtar un teléfono móvil.

Fuera del recinto festivo se contabilizaron dos detenidos por violencia de género, otro por violencia doméstica, uno por robo y un quinto por desobediencia grave.