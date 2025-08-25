Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por una furgoneta cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria

Archivo - Control de tráfico de la Ertzaintza - ADRIAN RUIZ HIERRO - Archivo

VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos ertzainas han resultado heridos al ser alcanzado su vehículo por una furgoneta, cuando se encontraban señalizando la avería de otro coche en el kilómetro 349 a la salida de la A-1 en Vitoria-Gasteiz, sentido Madrid.

Según ha trasladado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la colisión ha ocurrido a las 9.20 horas de este lunes y los agentes han sido trasladados al Hospital de Txagorritxu al encontrarse "mareados".

La furgoneta ha impactado contra el vehículo policial que se encontraba señalizando la avería de un coche en la A-1 y, en estos momentos, se registran retenciones de tres kilómetros, ya que se ha cortado el carril derecho para retirar los dos vehículos siniestrados.