Dos investigados por usurpación de inmueble y 35 identificados en el desalojo de un inmueble en Galdakao

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BILBAO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha procedido este sábado al desalojo por orden judicial de un inmueble en la localidad de Galdakao, durante el que se han abierto diligencias como investigadas a dos personas por un delito de usurpación, y se ha identificado a 35 más, a las que se les va abrir sendos expedientes por desobediencia de acuerdo con la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOSC).

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el desalojo ha dado comienzo minutos antes de las diez de la mañana de este sábado. En el exterior del edificio se ha identificado a 35 personas que impedían el acceso de los agentes, a las cuales se les va abrir sendos expedientes por un delito de desobediencia. Todas las personas identificadas tienen edades comprendidas entre los 19 y los 31 años.

Una vez en el interior, los ertzainas han identificado a dos jóvenes a las que se ha abierto diligencias como investigados por un delito de usurpación de inmueble. Pasadas las once de la mañana se ha finalizado el lanzamiento judicial, han explicado las mismas fuentes.