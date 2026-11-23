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BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas como consecuencia de la colisión entre dos furgonetas registrada este lunes en la N-636 en el Alto de Kanpazar, en Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.

Sobre las 7.15 horas de este lunes dos furgonetas han sufrido una colisión lateral cuando bajaban el Alto de Kanpazar, por la N-636, con el resultado de dos personas heridas que han sido trasladadas al Hospital de Mendaro.

Además, a las 8.45 horas el siniestro está provocando retenciones en ambos sentidos y se está trabajando en la retiradas de los vehículos siniestrados y en la limpieza de la vía.