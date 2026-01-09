Los dos vascos liberados por Venezuela se encuentran ya en sus casas de Bilbao con su familias: "Han llegado muy bien"

Familiares y amigos esperan la llegada a España de los españoles liberados por el gobierno venezolano, en el aeropuerto de Barajas, a 9 de enero de 2026, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press

BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, liberados por Venezuela tras ser detenidos y encarcelados en septiembre de 2024, han llegado a Bilbao este viernes sobre las 19.00 horas, tras aterrizar el avión en el que viajaban a primera hora de la tarde en el aeropuerto madrileño de Barajas.

La madre de Martínez, desde el portal de la vivienda familiar, ha asegurado a los periodistas que se encontraban en el lugar que "han llegado muy bien". "Todo bien, fantástico, todos muy contentos. Feliz de estar aquí ya en casa", ha respondido a preguntas de los periodistas sobre cómo estaban.

Familiares de Basoa Valdovinos y Martínez Adasme, de 35 y 32 años de edad, se han desplazado a Madrid para recibirles en Barajas, donde ha recalado el vuelo alrededor de las 13.30 horas. Junto a ellos, se encontraban Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que también han sido excarcelados por el Gobierno dirigido por Delcy Rodríguez.

Tras el reencuentro con sus familias en una sala del aeropuerto, los dos vascos han partido en coche hacia Bilbao. Sobre las 19.00 horas han llegado al barrio de Errekalde de la capital vizcaína, donde se ha quedado Andrés Martínez. Basoa se ha desplazado hasta Santutxu, barrio en el que reside.

De esta forma, los bilbaínos han vuelto a casa después de que hayan permanecido encarcelados en Venezuela desde el pasado 2 de septiembre de 2024 cuando fueron detenidos acusados de espionaje, de pertenecer al CNI y de estar involucrados en un complot para acabar con la vida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

DETENCIÓN

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, y fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela. El Ejecutivo de Maduro desoyó las reiteradas peticiones del Gobierno español para que se les pusiera en libertad, negando que tuvieran vínculo alguno con agencias u organismos del Estado español.

Después de que Maduro fuera capturado y detenido por EEUU el pasado día 3 en una operación militar desarrollada en Caracas, el gabinete de su sucesora, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la liberación de presos políticos, entre ellos, cinco españoles, entre los que se encontraban José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.

Tras ser excarcelados y trasladados a la embajada española en Venezuela, por la noche emprendieron viaje en avión hacia Madrid. Los detenidos no se esperaban su puesta en libertad, que se les comunicó cuando iban a ser excarcelados.