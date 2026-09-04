EA cumple este viernes 40 años desde su nacimiento como escisión del PNV "como referente del independentismo demócrata"

Archivo - La secretaria general de Eusko Alkartasuna (EA), Eba Blanco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eusko Alkartasuna cumple este viernes 40 años desde su nacimiento como escisión del PNV "como referente del independentismo demócrata" y dedicado a "la construcción nacional de Euskal Herria". EA ha afirmado que ha defendido "siempre democráticamente el derecho de autodeterminación" y ha sido "uno de los agentes sociopolíticos clave en la pacificación y la normalización política".

Según ha manifestado en un comunicado la formación nacionalista, integrada ahora en EH Bildu, transcurridas cuatro décadas desde su fundación en 1986 por Carlos Garaikoetxea Urriza tras la escisión del PNV, EA "continúa siendo el partido referente del independentismo socialdemócrata".

En los 40 años de andadura, ha recordado, Eusko Alkartasuna "ha defendido siempre democráticamente el derecho de autodeterminación" y ha sido "uno de los agentes sociopolíticos clave en la pacificación y la normalización política".

En su opinión, el partido "ha influenciado en la evolución hacia el derecho a decidir" y, además, "impulsó la articulación política institucional, participando en gobiernos de coalición entre diferentes partidos políticos tanto en la Comunidad Atónoma Vasca como en Nafarroa".

También ha defendido que EA "ha sido precursor y referente en la articulación normativa de la justicia social en el país", impulsó el acuerdo Lizarra-Garazi y "promovió el Plan Ibarretxe". Asimismo, "fundó el embrión de lo que ahora es EH Bildu junto con Sortu, Aralar y Alternatiba y participó en la construcción de EH Bai en Iparralde".

La introducción de las políticas de "igualdad y la perspectiva transversal feminista como señas de identidad del partido", la promoción de la cultura vasca o la política lingüística propia con el euskera como eje han sido otros ejes que han guiado su actuación. Además, "su referente han sido siempre los valores democráticos europeos".

INDEPENDENTISTAS SIN COMPLEJOS

La secretaria general del partido ha asegurado que EA sigue y seguirá "trabajando todos los días por la construcción nacional como independentistas sin complejos, a pesar de que muchos desde diversos frentes han intentado enterrarnos incontables veces".

"Es evidente que las cosas han cambiado mucho en cuatro décadas, pero nuestros principios siguen intactos. Sobre todo, ser la herramienta más eficaz posible para conseguir que nuestra nación sea un Estado independiente del español y francés, donde impere la justicia social", añade.

Según la líder del partido, el objetivo es actualizar Eusko Alkartasuna al siglo XXI para "tener opciones de ser útiles a las demandas de la sociedad actual ahora y en el futuro".

"Hemos pasado por muy malos momentos desangrándonos con nuestras propias escisiones y guerras internas. No hemos acertado en todas nuestras decisiones. No obstante, por encima de todo ello, hemos participado activamente en la mayoría de los hitos históricos en la política de nuestro pueblo de los últimos 40 años, siguiendo el ejemplo y el camino de miles de compañeras y compañeros que lo han dado todo militando en el partido estas cuatro décadas", ha indicado.

Eba Blanco se ha mostrado convencida de que "Euskal Herria no sería como es hoy sin la aportación de Eusko Alkartasuna" pero ha añadido que "no quiere vivir del pasado" porque su vocación es "seguir aportando al país".

Blanco, que no continuará al frente del partido, ha recordado que el próximo congreso nacional, en el que se elegirá una nueva ejecutiva, se desarrollará el 28 y 29 de noviembre en Arrasate (Gipuzkoa). "El futuro del partido y su legado, dependerá de la gestión que lleve a cabo la nueva ejecutiva durante los siguientes cuatro años", ha concluido.