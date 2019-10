EA llama a participar en la manifestación de Gure Esku Dago el sábado en San Sebastián

Publicado 17/10/2019 18:26:57 CET

SAN SEBASTIÁN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eusko Alkartasuna (EA) ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por Gure Esku Dago este domingo en San Sebastián bajo el lema 'Referéndum no es delito', en respuesta a la "injusta" sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el 'procés'.

En un comunicado, EA ha invitado a la ciudadanía a acudir a esta marcha para denunciar "la actitud de un Estado español que no acepta el debate político democrático y criminaliza la democracia".

"La sentencia, no es sólo contra unas personas concretas, sino contra la democracia, contra la voluntad de un pueblo", ha afirmado. "Esto ya no va de independencia sí o no; esto es una injusticia", ha añadido.

Además, ha abogado por responder "a la injusticia del Estado con movilización" y "al miedo que quieren imponer, con ilusión". "El sábado estaremos en Donostia para denunciar esta injusticia, y expresar a

las personas condenadas y al pueblo catalán toda nuestra solidaridad", ha afirmado EA.