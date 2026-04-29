Economía, Trabajo y Empleo refuerza el Consejo Vasco de Estadística con el nombramiento de siete nuevos vocales

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha reforzado el Consejo Vasco de Estadística con el nombramiento de siete nuevos vocales, después de que el Consejo de Gobierno vasco haya aprobado en su reunión de este miércoles el decreto de nombramiento de nuevos miembros para el órgano consultivo de relación entre productores y usuarios de información estadística en Euskadi.

Con este decreto, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo hace uso de la facultad que permite al Gobierno Vasco nombrar hasta diez representantes de otros órganos y entidades como vocales de este consejo.

Hasta la fecha, únicamente se había ejercido esta potestad en 2015, cuando se designó una vocal en representación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Ahora se incorporan siete nuevos miembros con perfil técnico, académico e institucional, que contribuirán a enriquecer la función consultiva y coordinadora del Consejo.

Los siete nuevos vocales nombrados son los presidentes o presidentas del Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Económico y Social, la Junta de Gobierno del Colegio Vasco de Economistas, el Centro de Investigación en Gestión de Corporación Mondragón, la Asociación Vasca de Sociología, y el director o directora de la Unidad de Gobierno del Dato de la Universidad de Deusto y de Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad

La incorporación de estos nuevos vocales responde a la necesidad de ampliar la representatividad del Consejo Vasco de Estadística, integrando voces provenientes de la investigación aplicada, la sociología, la economía y la gestión del dato.

La participación de estas personas se considera de especial trascendencia para la consecución de los objetivos del Consejo Vasco de Estadística, en especial en lo que se refiere a la promoción de metodologías estadísticas comunes y la mejora de la coordinación de la actividad estadística en el País Vasco.