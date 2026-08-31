El Edificio Emigración de Irun (Gipuzkoa) pone en marcha algunos de sus servicios este martes

SAN SEBASTIÁN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Emigración de la localidad guipuzcoana de Irun está "preparado" y abrirá algunos de sus servicios de carácter social y comunitario este miércoles, según ha informado el Ayuntamiento irundarra.

Tras la exposición inaugural, dedicada a Alejandro de la Sota del pasado mes de abril, el Edificio Emigración está ya totalmente preparado para abrir sus puertas y poner en marcha desde el próximo septiembre los distintos servicios municipales de carácter social y comunitario que lo van a integrar: los nuevos haurtxoko y espacio para Personas Mayores, así como el nuevo local de actividades para la Asociación de Vecinos de San Miguel que integra también una biblioteca, consolidándose así como un punto de encuentro para la vida del propio barrio.

Tras haber trasladado todo durante el mes de agosto, la Asociación de Vecinos de San Miguel arrancará con su actividad abriendo la biblioteca este martes. Asimismo, la asociación realizará una ronda de puertas abiertas durante toda la semana, entre las 17.00 y las 19.30 horas, para darla a conocer entre la ciudadanía.

Por su parte, el espacio de Personas Mayores comenzará con su actividad también este martes, trasladando su sede desde hace más de doce años en la calle Javier Esteban Indart. Además, prevé una jornada especial el 11 de septiembre, viernes, para presentar 'Udazkenean Gogoz', el programa de talleres que se lleva a cabo en los espacios de Personas Mayores tras el verano.

Por último, el haurtxoko se traslada del que había de manera provisional en El Rancho al nuevo espacio en el Edificio Emigración. Pese a haber realizado ya todo el traslado, la actividad, al igual que en los demás haurtxokos de la ciudad, no iniciará hasta el próximo mes de octubre.

El Edificio Emigración, proyectado entre 1963 y 1964 por Alejandro de la Sota junto a José María Iturriaga, constituye "una pieza destacada del patrimonio urbano de Irun", según ha destacado el Consistorio.

Tras una profunda intervención para su rehabilitación, reabre ahora como equipamiento público destinado a dar respuesta a las necesidades del barrio y vecindario de San Miguel. Las mismas fuentes han subrayado que "los trabajos han logrado mantener la singularidad y carácter propio del edificio original, habiendo corrido a cargo de Irunvi, la Sociedad Pública de Vivienda de Irun".

El Consistorio ha realizado "una cuidadosa labor de conservación durante el proceso de rehabilitación del edificio, manteniendo así un cuidadoso respeto por el legado de Alejandro de la Sota, arquitecto que en su día diseñó el edificio, contando incluso con la colaboración de su fundación".

El proyecto, que aúna un total de 2.268 metros cuadrados, comprende la rehabilitación interior de parte del edificio, donde se han habilitado varias estancias para usos sociales (local de personas mayores, haurtxoko, y sede y biblioteca para la asociación de vecinos), así como la ejecución de toda la urbanización complementaria del edificio que se ha materializado en la proyección de un patio exterior abierto.