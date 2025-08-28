Eduardo Saénz de Cabezón ofrecerá una charla sobre cuántica el 2 de septiembre en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El matemático, profesor y divulgador científico Eduardo Saénz de Cabezón ofrecerá el martes 2 de septiembre en San Sebastián una charla sobre cuántica en el marco del ciclo 'Kuantikaz blai!- Empápate de cuántica!' puesto en marcha por Kutxa Fundazioa y el Donostia International Physics Center (DIPC) con motivo del Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas.

En un comunicado, desde Kutxa Fundazioa y DIPC, han indicado que la sesión tendrá lugar a las seis y media en la sala Kutxa Fundazioa Kluba, en la primera planta de Tabakalera.

Sáenz de Cabezón, licenciado en Teología y doctor en Matemáticas, abordará en su disertación la computación cuántica bajo el epígrafe 'Manotazos en una habitación oscura. La llegada de la computación cuántica'.