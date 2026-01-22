Educación unificará el próximo curso el alumnado de 12 centros de Bizkaia en seis para evitar la segregación escolar

Begoña Pedrosa - IREKIA

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación acometerá el próximo curso la unificación de alrededor de 200 alumnos de 12 centros públicos de Bilbao, Basauri, Getxo y Leioa mediante su fusión a través de seis procesos de integración y evitar la segregación escolar. La concentración atiende a criterios pedagógicos, al compartir "índices elevados de complejidad educativa, desequilibrios en la composición socioeconómica de su alumnado" y baja matriculación, en la mayoría, ya con menos de 60 alumnas y alumnos por centro.

Según ha precisado la consejera Begoña Pedrosa, estos procesos de unificación no obedecen solo a una mera cuestión "numérica" sino que se fundamentan en "una realidad compartida" por dichos centros, que sufren una "pérdida sostenida" de matriculaciones y grupos que dificulta ofrecer a alumnos y familias "proyectos pedagógicos de calidad" y "garantizar una convivencia educativa rica y equilibrada".

El Departamento ha apostado en este proceso de fusión por integrar centros próximos o cercanos, para generar "comunidades educativas más amplias y cohesionadas" y poder contar con "mayor capacidad para ofrecer recursos", con el objetivo, ha subrayado Pedrosa, de "reforzar los proyectos educativos, mejorar la equidad del sistema y progresar en la lucha contra la segregación escolar".

En este sentido ha incidido en que el alumnado de estos centros, en su mayoría, se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que se trata de fomentar la equidad, al necesitar estos alumnos más recursos. "Hay que dar más a quien más necesita para lograr", ha añadido, "eficacia escolar, que significa que también con estos alumnos haya resultados y tengan éxito educativo y la escuela no descompense, sino que compense".

La integración de los 12 centros públicos se ha abordado de forma "progresiva", a través de un proceso de preparación y acompañamiento con los centros implicados, en los que algunos de estos trabajan ya desde hace tres cursos primando el consenso porque, tal y como ha enfatizado Pedrosa, "las decisiones no se han tomado de manera unilateral ni a la ligera".

Tras afirmar que se trata de "mantener un mapa escolar equilibrado", Pedrosa ha explicado que las actuaciones afectarán en el curso 2026-2027 a centros de Bilbao, Basauri, Getxo y Leioa y, según ha señalado, "responden a una planificación responsable del sistema educativo y a una rigurosa gestión de los recursos públicos, basada en criterios educativos y sociales".

Sobre los cambios planteados, Pedrosa ha precisado que no se trata de "ajustes organizativos" sino de "garantizar proyectos educativos sólidos, inclusivos y viables", pensados para el medio y largo plazo y ofrecer una educación más equilibrada, de mayor calidad y mejores oportunidades para el alumnado, las familias, y para quienes forman parte de la comunidad educativa".

Los procesos anunciados se fundamentan en una realidad compartida por varios centros del Territorio y desde un punto de vista pedagógico, estas integraciones buscan garantizar que todo el alumnado tenga más oportunidades de aprender y de convivir.

En este sentido, ha proseguido la consejera, "cuando en un aula hay, por ejemplo, únicamente cinco niñas y niños, hay menos intercambio entre compañeros y es más difícil trabajar en equipo, socializar o desarrollar proyectos".

Mediante estas integraciones, "se crean grupos más diversos y equilibrados, se amplían las relaciones y se refuerza el bienestar del alumnado, con equipos docentes más estables y con más apoyos". Además, la lucha contra la segregación, ha incidido, es un tema pedagógico, no organizativo sin más".

SEIS PROCESOS EN 12 CENTROS EDUCATIVOS DE BIZKAIA

En Bilbao, se desarrollarán procesos de integración entre los centros CEIP Ingeniero Orbegozo y CEIP Gabriel Aresti, CEIP Tomás Camacho y CEIP Maestra Isabel Gallego Gorria, así como entre CEIP Deusto y CPI Deustuko Ikastola.

En el caso de Basauri, el proceso afectará al IPI Soloarte, con una reorganización progresiva del alumnado hacia el CEIP José Etxegarai, manteniendo la escolarización del alumnado de ESO hasta el final de la etapa.

Por su parte, en Getxo, se integrarán los centros CEIP Larrañazubi y CEIP San Ignacio, y en Leioa, los centros CEIP Lamiako y CEIP Artaza Piñueta, en ambos casos con proyectos educativos que permitirán ofrecer una escolarización más equilibrada y sostenible.

DIÁLOGO Y TRABAJO PREVIO

La consejera ha reiterado que esta integración se va a llevar a cabo tras "un análisis riguroso de la situación de los centros educativos", tras el cual, el Departamento ha impulsado estos procesos que, según ha subrayado, "no son decisiones improvisadas, sino el resultado de un trabajo previo de análisis y diálogo, que ha incluido reuniones con equipos directivos, claustros y asociaciones de familias".

Tal y como ha reiterado, "la prioridad es el interés educativo del alumnado y la construcción de proyectos compartidos, escuchando y acompañando a las comunidades educativas en todo el proceso", ha proseguido, para añadir que estas integraciones forman parte de "una visión de conjunto del sistema educativo en Bizkaia, que busca responder a los retos demográficos y sociales y garantizar igualdad de oportunidades para todo el alumnado".

El Departamento de Educación continuará trabajando, también en coordinación con los Ayuntamientos, en la planificación del uso futuro de las infraestructuras educativas, con el objetivo de que sigan siendo espacios de servicio público adaptados a las necesidades de cada municipio.

Asimismo, ha confirmado que tanto en Álava como en Gipuzkoa "se está trabajando ya" en acometer similares procesos que no supondrían el cierre de instalaciones sino fusiones e integraciones.

ESKOLA BIKAINA DENONTZAT

Los cambios demográficos y sociales de los últimos años han motivado la creación de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat, donde también se trabajarán líneas estratégicas, programas y acciones orientadas a combatir la segregación y reforzar la inclusión, la equidad y la eficacia escolar.

Pedrosa ha recordado que la realidad sociodemográfica de Euskadi obliga a decisiones valientes, tras una caída de la natalidad que ha supuesto en el País Vasco la pérdida de más de 13.000 alumnas y alumnos en Educación Infantil y Primaria desde 2020.

A esto ha que sumarle, que el aumento de la matrícula viva (de 2.500 en 2020-2021 a 8.000 en 2024-2025) genera "nuevas necesidades educativas y obligan a repensar el mapa escolar, reforzar la equidad y asegurar que todos los centros cuenten con proyectos sólidos y capacidad para atender a un alumnado cada vez más diverso", ha concluido.