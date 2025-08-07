Edurne y Celedón Txiki realizan la ofrenda floral a la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Edurne y Celedón txiki, junto con medio centenar de niños y niñas, han rendido homenaje a la patrona de Vitoria-Gasteiz con una ofrenda floral en la hornacina de la balconada de San Miguel y un 'aurresku' de honor ante la imagen de la Virgen Blanca en el día dedicado a los 'txikis' de las fiestas patronales de la capital alavesa.

Posteriormente, han participado en un breve acto religioso a modo de afecto a Nuestra Señora la Blanca, desarrollado en el interior de la capilla de la Virgen Blanca.

Este acto, organizado conjuntamente entre la Cofradía de la Virgen Blanca, parroquia de San Miguel, Comisión de Blusas y Neskas y Ayuntamiento de Vitoria, es el pistoletazo de salida al día especial dedicado a los 'txikis' de las fiestas de La Blanca, como paso previo a la bajada de Edurne y Celedón Txiki, quienes llamarán a la fiesta a todos los menores gasteiztarras desde la plaza de la Virgen Blanca.