Edward Berger dice que 'Ballad of a small player', sobre el "despertar espiritual", le ha "cambiado"

Colin Farrell explica que preparar un personaje es "como una aritmética sencilla", es "experiencia multiplicada por la imaginación"

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y productor Edward Berger presenta en la Sección Oficial del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián 'Ballad of a small player', protagonizada por Colin Farrell y Fala Chen, un filme sobre el "despertar espiritual" y la "búsqueda de la paz interna", un proyecto que le ha "cambiado".

En rueda de prensa en el Festival de Cine donostiarra, Berger, acompañado del productor Mike Goodridge, así como de Farrel y Chen, ha explicado que los dos intérpretes interprentan a "dos almas perdidas en el mundo que se encuentran y se dan una especie de redención entre ellos".

El cineasta ha señalado que esta película tenía que rodarse en Macao, en China, "paraíso del juego". "Es el sitio más electrificante en el que he estado, te inunda los sentidos, tiene mucho color, las luces son más brillantes que en cualquier otra ciudad", ha señalado.

"Es un mundo de abundancia en el que hay un personaje perdido que tiene que encontrar su alma de nuevo, su centro espiritual, y ese contraste se da en Macao, te puedes perder en un mundo tan lleno de cosas y elecciones a tomar", ha explicado, para añadir que cada localización "encajaba" con los personajes.

Además, sobre el papel de Colin, un jugador empedernido que se refugia en Macao donde encuentra en el personaje de Chen su alma gemela, ha señalado que en el primer borrador del guion era inglés, pero hablando con él, pensó que un irlandés pretendiendo ser un aristócrata británico "era una absoluta ironía" y le pareció "una revelación" que incorporó al filme. "Me pareció muy interesante y a él también", ha señalado.

Berger ha reconocido que admira "mucho" el trabajo de Farrell y le ocurre lo mismo con Fala a la que no conocía en persona pero con la que conectó desde el principio. El cineasta ha señalado que conformar el reparto de una película es "como crear una familia" en la que cada uno de los miembros pueda "retroalimentarse". "Es una cuestión de confianza, de fiarse unos de otros y para eso hay que conocerse, lleva un poco de tiempo", ha señalado.

También se ha referido a la influencia del cine asiático a la hora de abordar este proyecto que encaró como "una ópera", a lo cual ha contribuido el uso que hace del color y las localizaciones de Macao, al tiempo que ha reconocido que a la hora de dirigir "recoges ideas de un lado y de otro, un montón de cosas, también de experiencias personales".

A ello ha añadido que aunque la película se desarrolla en un casino, con un adicto al juego, éste "no es lo más importante", sino que el filme "va sobre buscar una paz interna, buscar tu camino en un mundo lleno de muchísimas cosas".

"Es una película sobre un despertar espiritual", ha explicado, para añadir que dirigir este filme le ha "cambiado" y ha aprendido "muchísimo".

Por su parte, Farrell preguntado qué le diría a su personaje en esta película ha bromeado con que le evitaría. "Echaría a correr si entra en la sala, no me fiaría de él", ha señalado, para añadir que al principio de la película le preguntaría "¿otra ronda?" y al final "¿mereció la pena?".

"Es un ser malvado, representa la pérdida del alma", ha explicado, para añadir que su personaje "ha perdido su camino, como muchos en este mundo". "Una de las cosas que más me gustó del guión que está "perdido" y "vive con mentiras, como los adictos, de una manera muy extrema", pero "empieza a ver el error de su vida".

"ARITMÉTICA SENCILLA"

Sobre cómo preparó este rol, el actor irlandés ha señañalado que simplemente es "como una aritmética sencilla". "Es experiencia multiplicada por la imaginación", ha apuntado.

Además, ha reconocido tener "una especie de TOC", ya que se obsesiona con la vida de sus personajes, "con sus situaciones y sus historias" y las imagina aunque no estén en el guion.

También ha reflexionado que cómo su personaje, él en la vida ha tenido "mucha suerte de vivir y disfrutar de elementos materiales", pero, en realidad, "la conexión y la felicidad empieza dentro de ti". Farrel también ha confesado que le encantó Macao, donde lo pasó "muy bien", porque la zona moderna, "meca del juego", es "muy ruidosa, brillante, llena de emociones", pero también tiene una parte tradicional, "llena de cultura, de pequeñas tiendas de café, iglesias". "Los fines de semana salía de la zona de juego y la gente es muy acogedora", ha afirmado.

Sobre la suerte, ha señalado que "no podemos elegir cómo responder en la vida". "Te topas con ella, te enfernta, te encuentra y lo haces lo mejor posible", ha reflexionado, para añadir que, a su juicio, la clave está en "servirte a ti mismo, a las personas que quieres y a tu comunidad". Respecto a la espiritualidad presente en el filme, ha señalado que "la mente humana es extraordinaria, es un súper computador, pero está limitada" y así, hay muchas cosas que no se pueden ver, ni demostrar, como "el intercambio de energía".

"Me ha conmoviddo la presencia profunda de la fe en las personas" en China y cómo el mundo espiritual "salva mucho más que las experiencias físicas" a este personaje.

Por su parte, Chen ha señalado que le preguntaría a su personaje "a ver si no lamenta algo". "Mi madre me contaba que si nunca has hecho nada mal no tienes que temer a los fantasmas", ha señalado la intérprete china que ha apuntado que "en todas las religiones hay una moralidad y en esta película hay muchas referencias a muchos tipos de religión en el trasfondo chino". "La idea de la espiritualidad, la moralidad, es importante, cómo tomas elecciones en tu vida", ha relatado, al tiempo que ha señalado que más allá del cuerpo físico existe "una conexión" entre las personas que se ve en los personajes que interpreta ella y Farrel.

Finalmente, Goodridge ha hecho referencia a que no fue fácil rodar en los casinos de Macao donde todo está "altamente regulado". "No puedes ni mover una mesa, imaginad cuando empezamos a crear dinero falso, teníamos que estar supervisados y controlados cuando lo usábamos, nos vimos sorprendidos por en nivel del control", ha finalizado.