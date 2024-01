Eguzki pide "renunciar" a las angulas en los menús de la víspera de San Sebastián, por su "peligro extremo de extinción"

SAN SEBASTIÁN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colectivo ecologista Eguzki ha pedido a los donostiarras y a las sociedades gastronómicas "renunciar" a las angulas en los menús de la víspera del Día de San Sebastián el 19 de enero debido al "peligro de extinción extremo en el que se encuentran".

Eguzki ha solicitado a los donostiarras y a las sociedades gatronómicas de la capital guipuzcoana que "se alineen con la

decisión de cocineros muy conocidos, como Pedro Subijana, Andoni Luis

Aduriz o Juan Mari Arzak", que, "haciendo suyo el llamamiento de

prestigiosas organizaciones internacionales como Relais & Chateaux y

Eurotoques han optado por retirar de sus cartas platos entre cuyos

ingredientes se encuentren las anguilas o sus alevines, las angulas".

"Somos conscientes de que, en determinadas sociedades, comer angulas la víspera de San Sebastián puede considerarse una tradición, pero esa tradición se basa en el hecho histórico y biológico de que en nuestras rías haya angulas", ha afirmado.

Además, ha alertado de que, según las organizaciones científicas advierten, el riesgo de desaparición de las angulas "desgraciadamente puede estar muy, muy cerca" y entonces "no habrá tradición que valga".

El colectivo, ha señalado que "la pesca, de la que se deriva el consumo de angulas, no es el único factor que las ha llevado a la actual situación, y, en consecuencia, es muy probable que, incluso renunciando a pescarlas, la especie tampoco salga adelante", pero, a su juicio, "si se siguen capturando, es seguro que no lo hará". Por ello, Eguzki ha insistido en que "no hay razones para que nos comamos la biodiversidad".