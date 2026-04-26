EH Bildu aboga por un acuerdo "inclusivo" entre "todas las tradiciones políticas" sobre la Ley de Empleo Público

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, antes de participar en una ofrenda floral organizada por su formación en Gernika, - EUROPA PRESS

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha abogado por "un acuerdo inclusivo" entre "todas las tradiciones políticas" de Euskadi respecto a la Ley de Empleo Público, por lo que ha llamado a abordar el debate "en términos de rigor" y de manera "sosegada".

Antes de participar en una ofrenda floral organizada por su formación en Gernika, con motivo de la conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de la villa foral, Otxandiano se ha referido a la reforma de la Ley de Empleo Público, que pretende pretende 'blindar' la exigencia de perfiles lingüísticos de euskera en las OPEs.

El representante de la formación soberanista ha abogado por "una solución de altura a un bloqueo que existe" y a un "problema social y político", debido a "la ofensiva judicial en contra del euskera".

En su opinión, la solución puede ser "inclusiva", por lo que ha instado a "un debate sosegado, tratando de buscar la participación y el concurso de todas las sensibilidades políticas que existen en el país".

Pello Otxandiano ha recordado que esta próxima semana su partido se reunirá "con todos los sindicatos" y mantiene "interlocución abierta" con todas las formaciones políticas.

Además, ha asegurado que el PSE-EE "tiene que ser parte de la solución" y que es posible solventar el problema "en términos inclusivos, sobre la base del respeto de los derechos lingüísticos, que son derechos fundamentales".

Otxandiano cree que la salida debe darse sobre el principio de que "las dos lenguas oficiales -euskera y castellano- tienen que estar en una situación de igualdad efectiva". Por otra parte, ha indicado que "conscientes de la realidad sociolingüística del país", es necesario "ser empáticos con toda aquella gente a la que le se debe dar el euskera". "Porque el euskera, saber euskera es un derecho", ha defendido.

"DEBATE SOSEGADO"

El portavoz parlamentario de EH Bildu cree que, "desde esos principios políticos" se puede plantear "una solución inclusiva entre diferentes tradiciones políticas".

Otxandiano considera que el debate jurídico "hay que abordarlo en términos de rigor" y, tras escuchar a los expertos, hacer "un debate sosegado". "Estamos absolutamente convencidos de que es posible", ha manifestado.

Además, considera que un acuerdo en este ámbito, "ante un contexto difícil de incertidumbre con la extrema derecha amenazando derechos fundamentales", podría transmitir el mensaje de que "es posible plantear soluciones en términos de país entre diferentes".

Ha añadido que EH Bildu "va a tratar de actuar con la máxima responsabilidad" en base a los principios políticos de "respeto a los derechos lingüísticos como derechos fundamentales que son amparados también por el derecho internacional; igualdad efectiva entre las dos lenguas oficiales, y flexibilidad y empatía con las personas que hoy no saben euskera".

"Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el acuerdo es posible, en términos inclusivos. Hace falta una política de altura para ello y para eso hace falta responsabilidad, y lo primero es ser capaz de dialogar y negociar entre diferentes sensibilidades políticas", ha conluido.