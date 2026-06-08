EH Bildu se abstendrá en la propuesta del PNV para blindar el euskera en las OPES aunque mantendrá sus enmiendas

Archivo - El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu se abstendrá este lunes en la votación de la propuesta realizada por el PNV para reformar la Ley de Empleo Público con el fin de dotar de garantía jurídica al euskera en las oposiciones a las administraciones de Euskadi, aunque mantendrá sus enmiendas.

Según han informado fuentes de la formación soberanista, con esta decisión, que se materializará en unos minutos en la Ponencia del Parlamento Vasco, pretende "seguir dando cauce a la negociación" abierta con el PNV. Además, ha destacado que se mantendrán vivas las enmiendas que ha presentado a la propuesta del PNV.

EH Bildu considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara", el no acuerdo no es una opción. "Tanto el euskera como la Ley de Empleo Público requieren de acuerdos y consensos amplios", ha asegurado.

Por ello, ha afirmado que "es el momento de dar pasos firmes en el estatus jurídico del euskera y de avanzar en la igualdad de derechos". "Estamos convencidos de que es posible hacer frente a esa ofensiva con la puesta en marcha de una nueva política lingüística que revitalice el euskara. Para ello, el diálogo y la negociación son herramientas indispensables", ha destacado.