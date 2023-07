EH Bildu acusa al PNV de defender a "las grandes constructoras y tenedores" al recurrir la Ley estatal de Vivienda

Afirma que Urkullu "ha tomado la misma decisión que Ayuso" en Madrid, y le pide que rectifique y aplique la norma

SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha acusado al PNV de defender a "las grandes constructoras y grandes tenedores", y no la soberanía vasca, al anunciar el Gobierno Vasco que recurrirá la Ley estatal de Vivienda, y ha afirmado que el Lehendakari "ha tomado la misma decisión" que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Además, ha reclamado a Iñigo Urkullu que "rectifique" y aplique la norma en beneficio de los vascos.

Urruzuno ha comparecido en San Sebastián para reprochar la decisión del Gobierno Vasco de recurrir la Ley estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional, con el rechazo de los consejeros del PSE-EE.

El dirigente de la formación soberanista ha dicho que es "muy preocupante el anuncio del Gobierno de Urkullu". "La Ley de Vivienda que nosotros trabajamos y acordamos trae numerosos beneficios para las miles de personas que actualmente no tienen acceso a la vivienda digna", ha asegurado.

Según ha subrayado, "el tope a los precios de los alquileres o la declaración de zonas tensionadas traerá consigo una regulación en los precios que permitirá que un derecho tan básico como la vivienda, sea más accesible".

"Desde 2015 contamos con una Ley de vivienda vasca que no ha sido

desarrollada ni aplicada con la excusa de que se carecía de competencias para ello. Ahora que hay una Ley estatal que le da cobertura legal, nos viene el Gobierno de Urkullu diciendo que la cuestión competencial puede ser una barrera para desarrollar esa Ley", ha añadido.

A su juicio, esta es solo "una maniobra para dilatar la regulación del mercado de la vivienda". Por ello, ha realizado un llamamiento al Ejecutivo "para que desista de presentar el recurso y, sobre todo, que empiece ya a hacer uso de las herramientas que ofrecen tanto la Ley vasca como la estatal". "Que nadie se engañe: esto no es un debate ni jurídico ni de soberanía, es un debate ideológico de modelo de país", ha asegurado.

Unai Urruzuno ha preguntado al Ejecutivo vasco y al PNV "si están de acuerdo en regular los alquileres". "¿Creen que es bueno que los alquileres sean regulados mediante una Ley, si o no?. Mientras que no se responda esa pregunta, para nosotros todo son maniobras de dilación para no desarrollar esas leyes", ha criticado.

COMO AYUSO

Urruzuno ha recordado que, en su día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que no iba a aplicar la Ley estatal de Vivienda, y ahora "parece ser que Urkullu ha tomado también esa decisión".

Según ha destacado, el único partido "que valora positivamente el anuncio de Urkullu ha sido el PP". "Esto deja claro a qué intereses obedece este anuncio, porque la mayoría de la sociedad vasca y la mayoría del arco parlamentario exige que se facilite el acceso a la vivienda de la ciudadanía", ha subrayado.

En esta línea, se ha preguntado si el PP "también cree que hay una invasión competencial en esa Ley". "¿El Partido Popular se ha convertido de repente en un partido soberanista?, pues creemos que no", ha indicado.

En su opinión, "aquí hay una cuestión de intereses". "Estamos ante un debate netamente ideológico, de principios políticos y que tienen que ver mucho con los intereses que cada cual defiende en estos momentos. El PNV defiende los intereses de las grandes constructoras, de los grandes tenedores y, ante estos hechos, EH Bildu siempre va a defender los intereses y las necesidades de la gente", ha asegurado.