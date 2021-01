EH Bildu advierte al Gobierno Vasco de que "meterá la pata" si usa solo su mayoría absoluta para los Presupuestos

Insiste en la necesidad de abordar "con urgencia" una reforma fiscal

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha advertido al Gobierno Vasco de que "meterá la pata" si utiliza solo su mayoría absoluta para aprobar los Presupuestos de 2021. "Es un momento importante para que todos hagamos una reflexión y podamos llegar a unos puntos en común", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Iriarte ha señalado que este viernes, en el que mantendrá una reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, le exigirá que le explique si quiere o no trabajar en 'auzolan (trabajo común)' y cuál es el escenario que pretende para que eso sea posible.

Su pretensión es conocer "qué es lo que quiere" el Ejecutivo para ampliar los consensos con los que ahora cuenta. "Lo que yo he visto durante todo este tiempo es que no hay manera que ese 'auzolan' sea posible porque, para eso, tiene que haber lugares de reflexión en los que acordemos y, desde luego, el Gobierno a nosotros no nos informa, ni tan siquiera de las decisiones que va a tomar el LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi que decide las medidas a adoptar sobre la situación de la pandemia del coronavirus)", ha afirmado.

La representante de EH Bildu ha señalado que ella se toma "la molestia" de enterarse por la televisión de la hora en la que se va a comparecer para explicar las restricciones a adoptar en Euskadi con el fin de conocerlas. "A veces, recibimos un WhatsApp, pero no todas las veces", ha indicado.

Además, ha recordado que en años anteriores se han mantenido reuniones previas para hablar de las directrices del Presupuesto, algo que, según ha asegurado, no ha habido este año. "Desde luego, si el Gobierno, en este momento de encrucijada, decide utilizar su mayoría absoluta, que es absolutamente legítimo, estará metiendo la pata", ha advertido.

En todo caso, ha precisado que la formación soberanista "seguirá trabajando en una propuesta política integral para defender y proteger a la gente". "A nosotros nos parece que este es un Presupuesto al uso, no para una situación tan excepcional como esta", ha apuntado, para recordar que se está en una triple crisis: sanitaria, social y económica, "a la que hay que dar respuesta".

Para Maddalen Iriarte, no es posible que se vaya a gastar en Sanidad de cada tres euros uno o en Educación, "como en el Presupuesto pasado", o que "no se toque la RGI" para llegar a más personas "que lo están pasando muy mal".

En este sentido, ha recordado que la gente tiene miedo por el empleo, por lo que vaya a pasar con los ERTE, que "hay cada vez más trabajadores pobres" y que la brecha social "es cada vez mayor, hasta poner en peligro la propia cohesión social". "No nos podemos resignar a dar la misma respuesta que hemos dado en otras crisis porque no la pueden pagar los de siempre", ha añadido.

REFORMA FISCAL

Por ello, ha emplazado a abordar "con urgencia" una reforma fiscal para "la riqueza vuelva a la sociedad de una manera más justa y equitativa, y paguen más los que tienen más". "No puede ser que paguen siempre los mismos los platos rotos", ha remarcado. Asimismo, ha recordado que las mujeres siempre son "las que salen peor paradas".

A su juicio, "la manera de gobernar" del Ejecutivo vasco demuestra que "gobierna un único partido", el PNV, que al final da directrices a las Diputaciones, que son las responsables de la fiscalidad.

Iriarte cree que "el reproche" de que EH Bildu ha apoyado los Presupuestos del Estado y los de Navarra, y no pretenda respaldar los de Euskadi, "está fuera de lugar". "Nosotros hemos aprobado unos Presupuestos en Nafarroa o en Madrid que han sido fruto de una negociación política global, que también se pueda dar aquí, y con unos objetivos bien claros", ha destacado.