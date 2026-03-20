EH Bildu afirma que rebajar el IVA de los carburantes "no es la solución" sino adoptar medidas progresivas

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua - Gustavo Valiente - Europa Press

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este viernes que rebajar el IVA de los carburantes del 21% al 10%, tal como está barajando el Gobierno del Estado, "no es la solución" a la crisis provocada por la guerra en Irán, porque las medidas deben ser "progresivas", y ha recordado que "en otros intentos que se hicieron" con este tipo de iniciativas, se observó que "favorecían a grandes empresas y empresas energéticas". "Creemos que son otro tipo de medidas las que necesitamos, y no rebajas de impuestos, porque eso no ayuda a la gente", ha asegurado.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Aizpurua ha destacado que continúan negociando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el plan de medidas para paliar el impacto económico del conflicto bélico, y ha subrayado que le han planteado "numerosas medidas, todas ellas en favor de la gente".

La dirigente de la formaciób soberanista ha señalado que "aún el borrador no está cerrado del todo" y que las negociaciones van a continuar "hasta última hora", para añadir que "ayer por la noche y esta misma mañana" han estado hablando.

"Hemos planteado muchas medidas, todas ellas en favor de la gente. Son medidas plurales, porque esta guerra afecta a muchos colectivos, y, entre otras cuestiones, hemos puesto el acento en temas sociales, económicos y fiscales. Creemos que muchas de las medidas que ya se planteaban en el escudo social se van a mantener, y así lo hemos solicitado, por ejemplo el bono social", ha explicado.

Asimismo, la portavoz de EH Bildu ha destacado que también han propuesto al Gobierno medidas relacionadas con la vivienda, "totalmente necesarias", así como medidas que afectan a las empresas electrointensivas y que "ayuden a un sector que tanta importancia tiene en Euskal Herria".

Mertxe Aizpurua ha declarado que, cuando el decreto esté redactado, lo analizarán en su totalidad y decidirán si lo apoyan o no en base a que "la ayuda a la gente sea mayor que la ayuda a otros". "Nos mantendremos en ese equilibrio, y, si se rompe, seguramente nosotros estaremos enfrente", ha añadido.

LEGISLATURA

Por otro lado, Mertxe Aizpurua ha señalado que, a pesar de que desde el comienzo de la actual legislatura haya habido siempre "la sospecha" de que no se iba a poder completar en su totalidad, "la cuestión es que ya solo falta un año para que acabe".

Por ello, la dirigente de la izquierda soberanista ha asegurado que "continuamos y continuaremos trabajando y aprovechando todas las oportunidades para sacar adelante medidas en favor de la gente y buenas medidas parta nuestro país".

"Por ahora, todas esas voces que daban por concluida la legislatura se han silenciado, y parece que no está terminada, por lo que debemos aprovechar esta oportunidad", ha concluido.